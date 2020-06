Kétmilliárdos szállodafejlesztési pályázatot jelentett be Varga Mihály

A program keretében 60 és 300 millió forint közötti támogatások igényelhetők.

A turizmus egyike a koronavírus által leginkább sújtott ágazatoknak, ezért a kormány több eszközzel is segíti a turisztikai vállalkozásokat az újraindulásban – közölte Varga Mihály az MTI-vel. A pénzügyminiszter kiemelte: újabb gazdaságvédelmi intézkedésként a Pénzügyminisztérium hazai forrásból indít szálláshelyek fejlesztését és bővítését támogató pályázatot 2 milliárd forint keretösszeggel Pest megyei vállalkozások részére. Pest megye az uniós előírások miatt a hasonló fejlettségű megyékhez képest kevesebb uniós fejlesztési forráshoz jut hozzá, ezért a kormány 2021-ig összesen 80 milliárd forint támogatást nyújt hazai forrásból a térség fejlesztéseire. A szállodák fejlesztését támogató pályázat célja a szálláshelyek színvonalának emelése, kapacitásuk bővítése, valamint a kihasználtságot és jövedelmezőséget javító szolgáltatások kialakítása – mondta, hozzátéve: szem előtt tartva a fenntarthatósági szempontokat, a pályázat nagy hangsúlyt fektet a vendégek és a vendégéjszakák számának növelésére és a szezonalitásból adódó egyenetlenségek csökkentésére. A program keretében 2 milliárd forint értékben, 60 és 300 millió forint közötti támogatások igényelhetők, amelyek a szálláshelyi szolgáltatások színvonalának emelésére, infrastrukturális fejlesztésekre használhatók fel, de fejleszthető a szálláshelyek üzemeltetése és hatékonysága is. A hazai forrásból finanszírozott támogatási programmal a kormány azt kívánja ellensúlyozni, hogy a Közép-Magyarország régió részeként Pest megye a hozzá hasonló fejlettségű megyékhez képest kevesebb európai uniós fejlesztési forráshoz juthat hozzá a 2014 és 2020 közötti időszakban. A „Szállodák fejlesztése Pest megye területén” című pályázati felhívásra a támogatási kérelmeket 2020. augusztus 25-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók.