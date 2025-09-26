A nehézgépjárművekre kivetett 25 százalékos vámot pedig Donald Trump azzal indokolta, "hogy megvédjük vezető nehézgépjármű-gyártóinkat a tisztességtelen külföldi versenytől".
Egy év alatt a köztársasági elnök szinte mindent megújított, kicserélt, lecserélt a hivatalában.
Ő kapta a legtöbb pontot a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) ajánlattételén.
A pénzügyőrök több millió forint értékben foglaltak le "márkás" bútorokat, amik legfeljebb csak a fantázia világában számítottak eredetinek.
A kartámla nélküli széktől a bőrbevonatos, faberakásos főnöki fotelig mindenféle típusból vásárolna a kormányzati beszerző központ. De megrendelné a hozzájuk kapcsolódó javítási és karbantartási szolgáltatásokat is.
Kigyulladt egy bútorlapokat raktározó épület Csepelen csütörtök hajnalban, a lángokat nyolc vízsugárral fékezték meg a tűzoltók - tájékoztatott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.