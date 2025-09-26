Garnitúraváltás: 20 milliárd forintért rendelt bútorokat a kormány

A kartámla nélküli széktől a bőrbevonatos, faberakásos főnöki fotelig mindenféle típusból vásárolna a kormányzati beszerző központ. De megrendelné a hozzájuk kapcsolódó javítási és karbantartási szolgáltatásokat is.