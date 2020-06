Megszüntetné a Mi Hazánkat az ORÖ

A jelek szerint sokallja a kormány a járványhelyzetben helyt álló egészségügyi dolgozóknak ígért kifizetés pénzügyi terhét: megpróbálják adminisztratív eszközökkel szűkíteni az érintettek körét.

Úgy tudjuk, a juttatást egy meglehetősen bürokratikus eljárás esetében az intézményvezetőknek kell megigényelni: akinek a számára a főnöke nem kér, az aligha kap majd a pénzből. Még a kormány által egészségügyisinek minősített dolgozók közül sem kapja majd meg mindenki a beígért, bruttó 500 ezer forintos „koronavírus-jutalmat” (mint emlékezetes, az Orbán-kabinet önkényesen átértelmezte a jogszabályban szereplő fogalmat, így estek ki a körből a gyógyszertári dolgozók illetve a szociális szektorban tevékenykedő ápolók). A kórházak és egyéb egészségügyi intézmények vezetői levelet kaptak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) a következő sorokkal: „Önt mint intézményvezetőt regisztráltuk a NEAK bérfejlesztési adatgyűjtő rendszerében. A regisztráció célja, hogy intézménye ezen a webes felületen keresztül egyszerűen benyújthassa az egészségügyi és egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásához kapcsolódó támogatási igényét.” Az „egyszerűen” szót ebben az esetben nem kell szó szerint érteni. Egyrészt június 19-ig kell elvégezni az igénylések benyújtását, vagyis alig egy hét van rá, másrészt a vezetőknek egy meglehetősen összetett adatrögzítő felületen kell keresztülrágniuk magukat, méghozzá a támogatásra ajánlott összes dolgozó esetében külön-külön. Az adatgyűjtő rendszerben olyan információkat is kérnek, amelyek a kérdező rendelkezésére állnak (meg olyanokat is, amelyeknek semmi közük a járvány idején végzett munkához), arra viszont nem kérdeznek rá, hogy milyen számlaszámra kell átutalni a pluszjuttatást, holott ezt a munkáltató mindenképpen tudja, a NEAK viszont nem feltétlenül. Lapunk információi szerint a levelet a háziorvosok is megkapták (a Népszavát közülük többen is megkeresték). Ez azért ellentmondásos, mert ők nem intézményvezetők – mégis nyilatkozniuk kell, akár saját magukról is –, ráadásul teljesítmény-alapon fizetik őket, vagyis az állami egészségügy mindent tud róluk. A Népszavának nyilatkozó egészségügyi dolgozók szerint az adatgyűjtésből, illetve annak módjából az derül ki, hogy még az eredetileg a kormány által meghúzott körön belül sem fog mindenki részesülni a pluszjuttatásban. Sok múlik majd a főnökökön, és nincsenek objektív mutatók annak eldöntésére, hogy kinek a munkája kapcsolódott a járvány időszakában a vírus elleni védekezéshez (bár utóbbiból a levél állítása szerint lesz majd egy külön körlevél is). A parlamenti honlap tanúsága szerint az ügyben írásbeli kérdést tett föl az illetékes miniszternek Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) azt tudakolva, valóban kiküldte-e a NEAK a fenti levelet, mit nem tud az állami intézményrendszerben dolgozó egészségügyisekről a kormány, ami indokolttá teszi az újabb adatgyűjtést, és miért kell kérvényezni azt, ami a kormány szerint is jár.