Győzött a Honvéd Mezőkövesden, a villámlás miatt félbe kellett szakítani a meccset

Egyetlen magyarként Bánhidi Bence, a MOL-Pick Szeged válogatott klasszisa is bekerült a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2019/20-as szezonjának álomcsapatába. Az európai szövetség honlapján indított szavazás végeredményét megtiszteltetésnek veszi a szegedi óriás: „Jóleső érzés szembesülni ezzel a remek hírrel, nagyon büszke vagyok és hálás főként a szurkolóknak, akik szavaztak rám. Már az hatalmas megtiszteltetés volt, hogy a BL-ben dolgozó edzők szavazata alapján kerültem be az öt játékos közé. Ez a díj is erőt ad a folytatáshoz, még nagyobb lendülettel vetem bele magam a munkába, hatalmas lelkesedéssel várom a kezdést. Köszönöm a társaknak, a szakmai stábnak és klubnak, hiszen nélkülük nem lehettem volna sikeres" – kommentálta a 11 430 szavazatot Bánhidi a Szeged honlapján.

A Dream Team edzőjének a Telekom Veszprémet irányító David Davist választották, és a bakonyi csapatból még ketten kerültek be az álomcsapatba. A négyes döntőbe jutott veszprémieket a balszélső Manuel Strlek, illetve Blaz Blagotinsek képviseli még, utóbbi a tavalyi évhez hasonlóan idén is a sorozat legjobb védője lett a rajongók szerint. A szurkolóknak az elmúlt két hétben volt lehetőségük szavazni, összesen 34 ezren voksoltak.