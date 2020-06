„Balesetveszélyes” a makói tornatanár vasalódeszkás mutatványa, ezért lépett fel ellene a tankerület

Tematikus bontásban mutatja be a köztársaság elnök tevékenységét.

Beszámoló jelent meg Áder János államfő második megbízatásának első három évéről. Az internetes évkönyv a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) honlapjára került fel szombaton – tájékoztatta a KEH az MTI-t. Az elnöki hivatal sajtóigazgatósága közölte: Áder János az általa nyolc évvel ezelőtt teremtett hagyományhoz igazodva jelentette meg a kiadványt. Az Elnöki beszámoló ötszáznyolcvannégy oldalon, tematikus bontásban mutatja be a köztársasági elnök tevékenységét. Olyan fejezetekben mutatja be az államfő munkáját, mint A teljesítmény megbecsülése, a Normativitás, a Tisztelet és lelki kiegyezés, az Új gesztusok, a Magyar érdekek képviselete és a Környezeti fenntarthatóság. A teljesítmény megbecsülése fejezetben Áder János beszámol a többi között a 2018-as Semmelweis-emlékév megnyitásáról, a Corvin-lánc és a Szent István-rend átadásáról, találkozásáról a Szilícium-völgyben dolgozó magyar kutatókkal, a Nemzeti Táncszínház megnyitójáról, illetve koszovói látogatásáról a KFOR-kontingensnél. A Normativitás tematikán belül szót ejt például azokról a jogszabályokról, amelyeket visszaküldött az Országgyűlésnek, azokról, amelyekkel kapcsolatban alkotmánybírósági kontrollt kért, de azokról is, amelyeknek – alapos mérlegelés után – a kihirdetését kérte – teszik hozzá. A köztársasági elnök számos megemlékezésen rótta le kegyeletét – derül ki a Tisztelet és lelki kiegyezés fejezet beszámolóiból, míg az Új gesztusok címszó alatt szót ejt például határon túli diákok fogadásáról és a Nemzetközi Eucharisztikus Konferencia Társadalmi Bizottságának alakuló üléséről. A Magyar érdekek képviselete fejezetben kitér a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés aláírására, látogatására Csángóföldön, valamint találkozóira a szomszédos országok államfőivel. A Környezeti fenntarthatóság fejezetben az elnök beszámol részvételéről az ENSZ vízzel és természeti katasztrófák csökkentésével foglalkozó ülésén, valamint a tavaly októberben, Budapesten megrendezett Víz Világtalálkozóról.