Szélsőjobboldali aktivisták csaptak össze a rendőrökkel Londonban, állításuk szerint az emlékműveket akarták megvédeni

Szélsőjobboldali tüntetők csaptak össze London belvárosában szombaton a rendőrökkel. Több százan gyűltek össze azzal az indokkal, hogy a műemlékeket akarják megvédeni az antirasszista tüntetőktől, majd üvegekkel dobálták meg a rendőröket – derül ki a BBC beszámolójából. Annak ellenére tüntettek, hogy a koronavírus-járvány miatt az országban a tömegtüntetések még mindig be vannak tiltva. Ezzel egy időben az ország többi részén és London belvárosában továbbra is folytatódtak a George Floyd halála nyomán kirobbant antirasszista tüntetések , ezek résztvevői többször történelmi alakok szobrait rongáltak meg. Bristolban például a folyóba dobták egy rabszolgatartó szobrát , Londonban pedig Winston Churchill szobrának estek neki. Szélsőjobboldali csoportok jelezték országszerte, hogy Londonba mennek azért, hogy megvédjék a brit történelem szimbólumait. Több százan össze is gyűltek – főként fehér férfiak – a háborús emlékmű, a Kenotáfium, illetve a Parlament mellett található, mostanra védőburkolattal körbevont Churchill-szobornál.