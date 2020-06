MOK-alelnök: Több száz orvos nem fog most visszaállni az egészségügyi ellátásba

Az orvosok jó része 65 év feletti, egy részüket elbocsátották, más részükkel nem is tudnak szerződést kötni, mert minden ilyen miniszteri engedélyhez kötött – mondta Álmos Péter.

Bár az egészségügy a mai nappal – papíron – visszatér a régi kerékvágásba, nagy kérdés, hogy ez a valóságban is megtörténik-e – mondta az ATV Startban Álmos Péter. A MOK alelnöke szerint ugyanis járványhelyzet van még, a kollégáik jelentős része pedig nincs szolgálatra készen. Az orvosok jó része 65 év feletti, egy részüket elbocsátották, más részükkel nem is tudnak szerződést kötni, mert minden ilyen miniszteri engedélyhez kötött. Azt nem tudni pontosan, hányan vannak, de nagyságrendileg több száz orvosról beszélünk, aki nem fog visszaállni most az ellátásba – tette hozzá. Álmos Péter szerint a háziorvosi ellátásban és a szakorvosi ellátásban lesz gond emiatt.