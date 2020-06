Pesten is szabad a lakodalom, szerdán dől el, mikor nyitnak a színházak és mozik

A kormány az idősek vásárlási idősávjáról is dönteni fog, a könyvtárak azonban már hétfőtől látogathatóak.

Hétfőtől szabad lakodalmat és temetést is rendezni Budapesten, ám figyelnünk kell arra, hogy a rendezvény 200 fő alatt maradjon, és hogy mindenki tartsa be a védőtávolságokat – hangzott el az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján. Kiss Róbert rendőr alezredes egyúttal arról is beszámolt, hogy hétfőtől nyitnak a nyilvános könyvtárak – a mozik, kőszínházak látogatási tilalmát pedig a héten, szerdán oldhatja fel vagy hosszabbíthatja meg a kormány. Szintén szerdán döntenek a nyugdíjasok vásárlási idősávjának módosításáról vagy megszüntetéséről – mondta el Müller Cecília, aki türelmet kért minden érintettől: mint hangsúlyozta, ez a vásárlási korlátozás szükséges volt, és hatékonyan szolgálta az idősek védelmét az elmúlt hónapokban.

Müller hozzátette, hogy június 15-étől részlegesen feloldják a fekvőbeteg intézmények látogatási tilalmát.

A látogatóknak azonban továbbra is be kell tartaniuk azokat a biztonsági előírásokat, amiket az intézmény helyi vezetősége ír elő – így előírás az is, hogy csak egészségesen és maszkban lehet látogatni a hozzátartozókat. Arra is emlékeztetett, hogy a járvány miatt lefoglalt (hivatalos szóhasználatban felszabadított) kórházi ágyállomány 80 százaléka újra használható, és csak 20 százalékot tartják meg biztonsági tartalékként. Újra látogathatóak a háziorvosok és a szakorvosok is, ám csakis előzetes telefonos bejelentkezéssel – hangsúlyozta Müller.

az összes ismert esetből 57 százalék volt nő és 43 százalék férfi, megoszlásuk pedig korcsoport szerint a következőképpen alakult: Az országos tiszti főorvos felidézte a friss járványügyi adatokat : szerinte a koronavírus-járvány a korábbi helyzethez viszonyítva kedvezően alakul – a gyógyultak száma (2485) már a két és félszerese az aktív fertőzöttekének (1028) a vírus azonban továbbra is közöttünk van, napi 10 körüli új regisztrált fertőzéses esettel, így szükséges az óvatosság. Kórházban jelenleg 275 főt ápolnak, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen. Müller új részleteket adatokat is közölt: mint mondta,i, megoszlásuk pedig korcsoport szerint a következőképpen alakult:

65-79 évesek: 25 százalék

80 év és afelett: 20 százalék

50-59 év: 15 százalék

40-49 év: 14 százalék