Már a raktárakat is ellenőrizhetik a fogyasztóvédők

Jelentősen bővíti a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzési lehetőségeit az ágazati törvény kedden elfogadott, és augusztusban életbe lépő módosítása.

A hatóság a jövőben nemcsak a fogyasztóval közvetlen szerződéses kapcsolatban álló kiskereskedővel szemben járhat el jogsértés esetén, hanem a raktárat, a nagykereskedőt, az importőrt és a gyártót is ellenőrizheti. A fogyasztóvédelmi hatóság eddig kizárólag olyan üzletben, webáruházban vagy applikációban végezhetett ellenőrzéseket, ahol fogyasztó vásárolt vagy igénybe vett valamilyen szolgáltatást. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szerint azonban az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy ennél szélesebb körben is indokoltak lennének az ellenőrzések. A most megszavazott törvénymódosítás alapján így a fogyasztóvédelmi hatóság már nem csak az üzlethelyiségbe, hanem például az áru tárolására szolgáló helyiségbe is beléphet, ott eszközöket, címkézési, csomagolási és egyéb munkafolyamatokat is ellenőrizhet, mintát vehet. A kiskapukat bezáró többletjogosítványokkal a tárca szerint tipikus visszaéléseknek veheti elejét a fogyasztóvédelem. A korábbi előírások szerint a hatóság ugyanis csak nyilatkoztatni tudta a vállalkozást például az egyes árucikkek raktárban elérhető darabszámáról, az ellenőrök be nem léphettek a raktárba. Így viszont nem tudtak személyesen meggyőződni arról, hogy egy webáruház okkal sürgette-e a fogyasztót gyors döntésre azzal, hogy honlapján figyelmeztető feliratban jelezte: „már csak 5 termék raktáron”. Holott, ha a cég ilyen esetben valótlan készletinformációt közöl, agresszív kereskedelmi gyakorlatot valósít meg, ami akár 2 millió forintig terjedő bírsággal szankcionálható. Az utóbbi időben többször érkezett jelzés olyan megtévesztésről is, amikor a külföldről importált árucikk csomagolására a vásárlói bizalom fokozása érdekében „magyar termék” címkét ragasztottak. Ezt sem tudták azonban a nagykereskedelmi raktárakban ellenőrizni a fogyasztóvédők. A webáruházak gyakran magánlakásban végeznek ügyfélszolgálati, kereskedelmi, raktározási tevékenységet. Az új előírások kiemelten súlyos közérdekből – például ha a fogyasztók egészsége, anyagi érdekeinek védelme indokolja – lehetővé teszik a belépést akár magánlakásba is, de csak az ügyészség előzetes engedélyével. Ilyen ellenőrzéseket kizárólag 8-18 óra között, hatósági tanú közreműködésével lehet végrehajtani.