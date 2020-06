Bevonul a két Korea közötti ipari zónába az észak-koreai hadsereg

Pekingben eddig 29 lakónegyedet helyeztek vesztegzár alá és minden iskolában felfüggesztették a tanítást.

Helyi idő szerint szerda reggel 9 óráig Peking két nemzetközi repülőtere 1255 járatot törölt a koronavírus újbóli terjedésének megfékezése érdekében – számolt be a a drasztikus lépésről a China Daily című kínai pártlap. A törölt járatok ugyanis a menetrend szerint közlekedő utasszállító repülőgépek csaknem 70 százalékát érintik. Az Air China és a China Southern Airlines is kedd este közölte: a kínai légitársaságok a repülőjegyek teljes árát visszatérítik azoknak, akik Pekingbe vagy Pekingből utaztak volna. A nemzeti vasúttársaság szintén felajánlotta, hogy visszaváltja a Pekingbe vagy Pekingből közlekedő vonatokra váltott jegyeket mindazoknak, akik keddig foglaltak menetjegyet. A helyi egészségügyi bizottság szerdán azt közölte, hogy a kínai fővárosban 31 újabb embert diagnosztizáltak Covid-19-cel, és még hat, tünetmentes fertőzöttet azonosítottak kedden. A múlt hét óta regisztrált új megbetegedések száma ezzel 137-re emelkedett. Pekingben kedd estig 29 lakónegyedet helyeztek vesztegzár alá, négy kerületben rendeltek el készültséget, 276 élelmiszerpiacot fertőtlenítettek, és 11 földalatti vagy félszuterén piacot zártak be a Global Times kínai lap információi szerint.



Pekingben 72 óra alatt több mint 200 ezer, a járványgócként azonosított nagybani piaccal kapcsolatba került embert teszteltek és 33 ezernyi vendéglátóhelyet fertőtlenítettek.

A kínai fővárosban a járvány miatti készültségi fokozatot kedden 3-asról 2-es szintre emelték. A többi között a könyvtáraknak, múzeumoknak, kiállítótermeknek és parkoknak kapacitásuk 30 százalékára kell csökkenteniük látogatóik számát. Szerdától ismét felfüggesztették a tanítást minden oktatási intézményben. Pekinget pedig csak olyanok hagyhatják el, akik rendelkeznek hét napnál nem régebbi, negatív vírusteszt-eredménnyel.