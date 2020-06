Országjárás a nemzeti manipuláció ellen

Szél Bernadett független parlamenti képviselő szerint Orbán Viktor kormányfő csak a propaganda által felépített látszatvalósággal képes fenntartani a hatalmát. Ennek egyik eszköze az ismét meghirdetett úgynevezett nemzeti konzultáció. Az ellenzéki politikus viszont azt szeretné elérni, hogy a „látszat helyett a valóság látszódjon”.

„Sokan megkerestek bennünket, hogy tegyünk valamit a felháborító, értelmetlen és káros nemzeti konzultáció” ellen. Úgy érezték, nem maradhat visszhang nélkül, hogy Orbán a járvány farvizén újabb manipulációra készül” – számolt be lapunknak Szél Bernadett. Képviselőtársával, Hadházy Ákossal tiltakozásra hív mindenkit, aki elutasítja a hamis kormánypropagandát.

Egész pontosan azt kérik, hogy a tiltakozók ne a szemétbe dobják a konzultációs ívet, hanem adják fel a kezdeményezés Facebook-oldalán megtalálható postacímre. Még jobb lenne, ha az emberek a gyűjtőpontokon augusztus közepéig személyesen adnák le a kormánytól kapott levelet. Ehhez már toborozzák az aktivistákat, a közeljövőben pedig elkészül egy elektronikus térkép is, amely naprakészen nyomon követi majd, hogy az országban hol találhatók gyűjtőhelyek.

„Nekünk nincsenek tetszés szerint felhasználható milliárdjaink, csak a közösségi média és a független sajtó híradásaira számíthatunk” – mondta Szél Bernadett. Fontosnak tartja, hogy minél többekkel személyesen is találkozzon: Hadházy Ákossal jövő héten országjárásra indul.

Szél Bernadett bizonyos abban, hogy az ellenzék csak közösen tudja legyőzni az Orbán-kormányt. Ezért levelet írtak az ellenzéki pártoknak, kérve, hogy csatlakozzanak a „nemzeti manipuláció” elleni fellépéshez. A képviselő úgy tudja, van olyan ellenzéki párt, amelynek elnöksége már ezen a héten napirendre tűzi a kérdést. A pártpolitikusok közül elsőként a momentumos Donáth Anna nyilvánította ki egyetértését, de ugyanígy tett például Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere is.

Szerte az országból már eddig is szép számmal jelentkeztek: civil szerveződések, magánszemélyek, ellenzéki pártok helyi szervezetei. A sorsdöntőnek ígérkező 2022-es parlamenti választáshoz közeledve Szél Bernadett különösen nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy aktivizálódjanak az emberek. Ahogyan a „dudálós” tüntetők elleni rendőrhatalmi fellépés is mutatja, a kormány azt szeretné, ha mindenki néma maradna, visszahúzódna a saját csigaházába. „Orbánék el akarják hitetni: annyira szilárd a hatalmuk, hogy azt nem lehet megdönteni. Hát dehogyisnem lehet!” – jelentette ki.

És hogy mi lesz a leadott ívek sorsa? Szél Bernadett elmondása szerint már eddig is kaptak ötleteket, de – mivel ez egy közösségi kezdeményezés – továbbra is várják a javaslatokat.

Ha már a „dudálós” demonstráció szóba került: Szél Bernadettnek egyelőre csak arról van papírja, hogy lemondott a mentelmi jogáról, mások esetében viszont már javában folynak a meghallgatások.