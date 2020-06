Szabálytalanságok sorát találta az NNK a kórházból agyhártyagyulladással hazaküldött fiatal nő ügyében

Totálisan giccses képzavar tárul az ötödik osztályosok elé, ahol még szarvasünő is agancsot kapott.

Elképesztő látványvilágú irodalomtankönyvvel rukkolt elő az Oktatási Hivatal: az ötödik osztályosoknak szánt, az OH honlapja szerint nyomdai előkészítés alatt álló kötet egyik oldalára Nyáry Krisztián irodalomtörténész hívta fel a figyelmet – nem csak egy finoman szólva eklektikus illusztráció, de a könyvben szereplő megtévesztő idézet miatt is. A „Család, otthon, nemzet” alcímet viselő fejezetet (11. oldal) egy Kányádi Sándornak tulajdonított fejezet vezeti be: „Legelső a nemzet, második a család és csak harmadsorban nézd a magad javát!” Csakhogy, mint annak Nyáry utána nézett, ez nem Kányádi saját jelmondata volt, ő is csak idézte egy 2009-es, Kisalföldben megjelenő interjúban. :Ráadásul trükkösen teszi, mivel a kötet szerzői így jelölik a mottót: „Kányádi Sándorral készített beszélgetés részlete”.