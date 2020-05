Külügynek, pénzügynek egy a hangja: kórusban védi Káslert kilenc minisztérium

Az egészségügyért felelős miniszter által szórakoztatónak talált halálesetekről kérdezte a tárcákat az MSZP elnöke. Minden címzett nevében Dömör Csaba államtitkár háborodott fel.

Az MSZP elnöke arra emlékeztetett, hogy május 4-én, a Parlamentben Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter s zórakoztató, bár igaz történeteknek titulálta , amikor egy 41 éves, koronavírus-fertőzött kórházi dolgozó halálára és egy 32 éves, két gyerekes anya elvesztésére kérdezték. A középkorú férfiről azt állította a kormányzati kommunikáció, hogy más alapbetegsége is volt – erről épp csak az áldozat felesége nem tudott. Az agyhártya-gyulladásába belehaló fiatal anya pedig állítólag azért hunyt el, mert a járvány miatt átszervezett egészségügyi alapellátásban nem jutott időben életmentő kezeléshez.

„Kásler Miklós tehát nem elmondottak valós mivoltát kérdőjelezte meg, hanem azok említését jellemezte így” - írta Tóth Bertalan, aki elfogadhatatlannak érzi a emberi erőforrás miniszter szavait.

„Az azonban súlyosabbá teszi a miniszter magatartását, hogy ő a magyar egészségügyi rendszer irányításáért felelős kormánytag, így személyes felelőssége van a rendszer hibáiért, az egészségügy alulfinanszírozottságáért, az alacsony egészségügyi fizetésekért, az egészségügyi alapellátás ideiglenes leállításáért, az elhalasztott orvosi beavatkozásokért, és mindezek következményeiért” - vélekedett a szocialista politikus.

A levelet Tóth Bertalan az EMMI kivételével kilenc minisztériumnak és két tárca nélküli miniszternek küldte el. Bár mindegyik címzettnek van sajtóosztálya vagy titkársága és máskor képesek önálló nyilatkozatra is, most Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszolt helyettük - Rogán Antal szócsöveként.- írta Dömötör, aki azt is az ellenzék szemére hányta, hogy a válság idején sem fogtak össze a kormánnyal (értsd, nem szavazták meg a kormány rendkívüli, határozatlan idejű felhatalmazását biztosító koronavírus-törvényt.)