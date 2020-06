Nagyot gyengült estére a forint

A Mol Limónál maximálták a napi percdíjas számlát, egyről három napra növelték a leadásmentes használat felső határát, viszont néhány bérautóra száz kilométer felett kilométerdíjat is felszámítanak.

Húsz i3-as, elektromos BMW-vel bővül a Mol Limo nevű, fővárosi autóbérlő-szolgáltatás - jelentette be a Budapest Motors Szentendrei úti BMW-szalonjában az olajcég. Használatukért havidíjasoktól normál esetben percenként 119 forintot kérnek, míg az alkalmi felhasználók tarifája 129 forint. Jelen esetben - amiként a többi perctarifára is - a járvány miatt 30 százalékos kedvezmény él, információnk szerint július elejéig. A díj a flotta magas minőségű tagjaihoz hasonlóan kiemelt. Ugyanennyit kell fizetni a tavaly decemberben beállított, benzines Mercedes-Benz CLA Coupékért és Shooting Brake-ekért. A legolcsóbb a kétszemélyes Smart EQ fortwo 59, illetve 75 forintos normál áron. A Smart EQ forfour, a Volkswagen Up, eUp, illetve a Kia Picanto 66 vagy 85, az A-osztályos Mercedes-Benz pedig 99 vagy 119 forint (júliusig ezekre is él a vírus miatti kedvezmény). De más is módosul. Mostantól egy helyett akár három napon keresztül is használható leadás nélkül az autó. A tarifaszámláló ilyenkor naponta bizonyos összeg felett megáll. Ez a Smartok, VW-k és a KIA esetében 9999 és 12499, a Mercedes-Benzeknél és az új BMW-knél pedig 15999 és 19999 forint. Ezen túlmenően - a VW eUp és Smartok kivételével - száz kilométer megtétele után kilométerenként 39 vagy 49 forintot is kell fizetni. (Ennek mérése hosszabb használat esetén naponta nem indul újra nulláról. E tarifákra nem vonatkozik az időszakos kedvezmény.) A felhasználók bármerre utazgathatnak, de a leadás csak a mintegy 80 négyzetkilométeres zónában lehetséges. A tankolás saját költségre szintén megoldható. A rendszer hasonlít a főbb versenytársak, így a GreenGo vagy a Share Now megoldásaihoz. A Mol Limo folyamatosan elemzi a flotta és a zóna esetleges bővítési lehetőségeit - közölte kérdésünkre Czikora Tamás, a Mol Csoport mobilitási vezetője. Felhívta a figyelmet, hogy tavaly a Lupa-tavat, idén pedig négy, területen kívüli kórházat is bevontak a zónába. A gépjárműállomány összetételéről nem kívánt tételes számadatokkal szolgálni. A flotta általában 450-500 tagú, amelyek körülbelül harmada elektromos - szögezte le. Ratatics Péter, a Mol Magyarország ügyvezetője a szolgáltatás két évvel ezelőtti indulásakor a benzinüzemű autók néhány éven belüli kivezetését ígérte, illetve abbéli reményének adott hangot, hogy a rendszer két éven belül nyereségessé válhat. Czikora Tamás mindkettőt változatlanul elérendő, hosszú távú célnak nevezte. Fontosnak tartja az elektromos autók hatótávjának további növekedését, illetve jelenleg nem a nyereség gyors elérésére helyezik a fő hangsúlyt. Az autók kezelése, karbantartása, a szabályszegők kiszűrése kétségkívül kihívás, de az idő előrehaladtával egyre finomodik a rendszer, így a rendkívüli esetek is ritkulnak - fejtette ki.