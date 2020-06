Buborékágyúval poroztak be körtefákat Japánban

Irungut, a másfél éves bikát a budapesti állatkertből szállították új otthonába, ahol egyelőre üvegen át leshető meg, de hamarosan a külső kifutóban is látható lesz.

Egy fiatal Rotschild-zsiráf (Giraffa camelopardalis rothschildi) érkezett a Szegedi Vadasparkba, a bikát néhány hét múlva a kifutóban is megfigyelhetik a látogatók – közölte Veprik Róbert igazgató. Az Irungunak elnevezett hím 2017 elején született a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

Az állat szállítása minden komplikáció nélkül zajlott, a zsiráf nyugodtan utazott, a belógó faleveleket rágcsálva várta, hogy leszállhasson és elfoglalhassa a helyét. A fuvart - ahogy a korábbi Szegedre érkező zsiráfok esetében is - a cseh Dvur Kralové-i Állatkertben dolgozó Zdenek Barta végezte, aki a nagy méretű emlősök szállításának specialistája.

Irungu egy darabig szokja az új helyét a szegedi állatkert zsiráfházában, majd megismerkedik a csapat többi tagjával is, Thaboval és Luke-kal. Pár hét múlva már a külső kifutóban is megfigyelhetik a látogatók, addig pedig az üvegen át leshetnek be hozzá.

A Szegedi Vadaspark fiatal bikák tartásával segíti a zsiráfok európai fajmentő tenyészprogramját (EEP). Ennek oka, hogy a zsiráfok szociális viselkedésének - vagyis, hogy egy idősebb bika több tehénnel él együtt - egyfajta következménye a "hímtöbblet", amelyet agglegény csapatban tartanak az állatkertek. Amíg nincs nőstény a közelben, ők jól meg is férnek egymással.

Jelenleg a zsiráf kilenc alfaja közül a Kenya, Uganda és Szudán szavannáin őshonos Rotschild-zsiráf az egyik legveszélyeztetettebb, kevesebb mint 1700 egyede él vadon. Állatkertekben viszont a programnak köszönhetően nagyon jó a helyzete, inkább a hím többletszaporulat elhelyezése jelenti a legnagyobb kihívást, ebben nyújt segítséget a Szegedi Vadaspark az újabb fiatal bika fogadásával.