Orbán „egy fordított Széchenyi, aki a közvagyonából gyarapítja a saját vagyonát”

Horváth Csaba arra szólította fel a kormányt, hogy fejezze be a Budapesttel szembeni bosszúhadjáratát. Tüttő Kata kiemelte: a híd mindig szimbólum, a híd mindig összeköt két elszakadt területet.

Elkeserítő, hogy a magyar kormány és a mögötte álló Fidesz politikai játszmák színterévé teszi a fővárost, a Lánchidat és azt az önkormányzati választást, ahol világosan üzentek a budapesti választók, hogy milyen fővárost szeretnének, és milyet nem – mondtapénteken, fővárosi MSZP-s politikusok sajtótájékoztatóján. A pártigazgató, budapesti elnök kiemelte: sajnálatos, hogy veszélybe került a Lánchíd felújítása, és hogy a magyar kormány és a Fidesz minden idők legnagyobb és legdrágább tűzijátékát tervezi egy olyan időszakban, amikor a járvány gazdasági és szociális következményei magyar családok tíz- és százezreit sodorták veszélybe. Felidézte, hogy a budapesti szocialisták egy kezdeményezéssel élnek, hogy a fővárosiak dönthessenek arról, rakétát, tűzijátékot, pénzszórást, vagy felújított Lánchidat szeretnének., Zugló polgármestere közölte: a Lánchíd a magyar emberek erejének és összefogásának a szimbóluma, a legfontosabb történelmi ereklyéink egyike. „A legnagyobb magyar, Széchenyi a saját vagyonából, a magánvagyonából gyarapította a köz vagyonát. Orbán Viktor ezzel szemben egy fordított Széchenyi, aki a közvagyonából gyarapítja a saját vagyonát” – mondta. Felidézte, hogy a költségvetésben 83 milliárd forint jut a haverok szállodáira, az önkormányzatoktól elveszik a gépjárműadót, de még azt is elvárják, hogy a beszedés költségeit az önkormányzatok fizessék. Arra szólította fel a kormányt, hogy fejezze be a Budapesttel szembeni bosszúhadjáratát. „Elvárom, hogy a költségvetés elfogadása előtt módosítsák a költségvetési törvényt, és biztosítsák legalább azt a 10 milliárd forintot, ami a Lánchíd felújításához szintén a fideszes haverok ajánlata alapján szükségesnek mutatkozik” – jelentette ki.főpolgármester-helyettes kiemelte: a mögötte álló híd nem csak egy felújítandó műtárgy, nem csak vasbeton, acél, gránit. „A híd mindig szimbólum, a híd mindig összeköt két elszakadt területet. A híd párbeszéd. És egy kettészakadt Magyarországon nagyon nem mindegy, hogy valaki egy híd leszakadásáról, vagy egy híd közös megerősítéséről beszél, vagy arról vizionál” – tette hozzá. Kiemelte: azon dolgozik, hogy a Lánchíd megerősítésének az ügye közös ügyünk legyen: a kormány és a Fővárosi Önkormányzat, a budapestiek, a szombathelyiek, a miskolciak, az ország közös ügye. „Legyen egy szimbóluma a párbeszédnek, egy remény hídja” – mondta, és hangsúlyozta: ezért támogatják, hogy egy normálisabb Magyarország irányába vezető út építésében a kormány, a főváros és a polgárok közösen vegyenek részt.II. kerületi polgármester arról beszélt: a remélhetőleg mögöttünk álló járványhelyzet szinte mindenkit a költségvetése újragondolására kényszerített, legyen szó emberekről, családokról, önkormányzatokról, vagy akár az államról. Ugyanakkor a járvány bizonyos dolgokra, például a Lánchíd állapotára nincs tekintettel, az önkormányzatoknak azokat a kötelező alapfeladatait továbbra is el kell látni, amire szükségük van, legyen szó óvodáról, bölcsődéről, vagy bármilyen közszolgáltatásról. Ezért minden akció, ami a Lánchíd felújításának az elősegítését célozza, azt jelzi, hogy a forráselosztásokat a leghatékonyabban, a legoptimálisabba módon, a legoptimálisabb módon kell újragondolni. „Ahogy az önkormányzatok sem állhatnak le a feladatok ellátásával, úgy a Lánchíd sem várhat a felújításra” – jelentette ki. A Lánchíd egy olyan nemzeti szimbólum, ami nem csak Pestet és Budát, hanem minden magyart összeköt – mondta, a XIII. kerület MSZP-s alpolgármestere, és hozzátéve: ezért fontos számukra, hogy minél hamarabb megújuljon. „Széchenyi idejében tíz év alatt a semmiből építették fel a hidat, a mostani Orbán-kormánynak tíz év nem volt elég, hogy egyáltalán a felújítást elkezdje” – fogalmazott.