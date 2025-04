Nem biztos a biztos húsipart érintő híre

Egy most véget ért vizsgálat szerint a magyar cégek minden orosz élelmiszer-biztonsági előírásnak megfeleltek – mondta Budai Gyula, az Oroszország által elrendelt embargóból fakadó intézkedésekért felelős miniszteri biztos az M1 Híradó vasárnap esti műsorának. „Ezek a cégek eddig is ott voltak az orosz piacon és jelentős mennyiségű terméket vittek ki, itt feldolgozott termékekre, sertéshúsra gondolok, illetőleg baromfiból is jelentős mennyiséget adtak el, mi tehát a többi uniós országgal szemben most előnyben vagyunk" - fogalmazott a miniszteri biztos.