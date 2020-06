Meghalt itthon két beteg, öt új fertőzöttet találtak

Csaknem az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a zivatarok veszélye miatt.

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki szombatra a zivatarok veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyében felhőszakadás miatt is figyelmeztetnek. Az előrejelzés szerint napközben főként a Dunától keletre fordulhatnak elő a záporok mellett zivatarok is, de néhány helyen a Dunántúlon is előfordulhat dörgés, villámlás. Lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék az ország északkeleti harmadán valószínű, emellett néhol jégeső, szélerősödés is előfordulhat. Északkeleten az esti órákig is kitarthatnak a zivatarok. A reggeli, kora délelőtti óráktól a Dunántúlon, illetve a középső országrészben nagy területen megerősödik az északnyugati szél.



A Dunántúl nagy részén, az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön felhős idő valószínű, máshol viszont a kevesebb felhő mellett kisüthet a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul, késő estére 14 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap csak rövid időre szakadozhat fel a felhőzet. Több helyen várható csapadék: a Dunántúlon délelőtt még inkább eső, keletebbre délután pedig zápor, zivatar lesz a jellemző. Az északnyugati szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, a Balaton és a Fertő környékén viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 19, 25 fok között alakul, de egy-egy helyen 26, 27 fok sem kizárt. A fővárosra és Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a zivatarok veszélye miatt. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében felhőszakadás veszélyére is figyelmeztetnek.