Majdnem egymilliárdot küld Orbán Viktor egy RMDSZ-közeli alapítvány beruházásaira

A kormány feladatának érzi a könnyűzene megújítását, és ki más lenne alkalmas a feladatra, mint a „megveszekedett orbánista” kultúrpotentát.

Új feladattal bízta meg Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját és a fideszes kultúrpolitika egyik meghatározó szereplőjét Kásler Miklós, az EMMI minisztere – írja az Index , a Magyar Közlönyben megjelent miniszteri rendeletet idézve. A rendelet szerint Demeter "a magyar könnyűzene megújításáért" felelős miniszteri biztos lett, feladatának elvégzéséről pedig rendszeresen tájékoztatja majd a minisztert. Demeter Szilárd emellett • a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, • A NKA egyik bizottságának tagja, • a magyar könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért, • feladatai közé tartozik az Országos Széchenyi Könyvtár átvilágítása, • a Magyar Nyelv Háza zöldmezős beruházás előkészítése • és most már a a magyar könnyűzene, valamint a kortárs magyar popkultúra megújítását és társadalmiasítását is koordinálja. A magát „megveszekedett orbánistaként” jellemző Demeter Szilárd egyébként író és zenész, hosszú ideig játszott a Loyal nevű zenekarban basszusgitárosként. A könnyűzene iránti érdeklődésének legutóbb akkor adta jelét – írja a hírportál - amikor a PIM-hez tartozó Petőfi Irodalmi Ügynökség Hajónapló néven fiatalosnak szánt, de nehezen követhető koncepciójú műsort az A38 hajóval együttműködésben (erről részletesebben itt írtunk). A járvány idején már több olyan pályázat is elindult, amelyet Demeterék felügyeltek – a zenészektől Demeter ugyanakkor azt is elvárta, hogy kizárólag Trianon-témájú pályaműveket küldjenek be. Az, hogy a kormány már a könnyűzene megújítását „és társadalmasítását” is saját kézbe venné, abszurd, ugyanakkor egyáltalán nem újszerű fordulat. A Kádár-korszakban az MSZMP kulturális osztálya is magáénak érezte a feladatot: a Táncdal- és Sanzonbizottság gondoskodott arról, hogy csak a „megfelelő” szellemiségű és szövegezésű lemezek, dalok kerüljenek a szélesebb közönség elé.