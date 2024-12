Beismerte vereségét a kormány?

Fél évvel a parlamenti választások után még nem ismertek az új Orbán-kormány nemzetpolitikai célkitűzései, sőt még az sem tiszta, ki is e korábban szimbolikus jelentőséggel bíró terület valódi gazdája. A kettős állampolgársághoz fűzött, voksokban mérhető számításokra rácáfolt az áprilisi választás, így a határon túli magyarok kérdése a futottak még kategóriába került a nemzeti kormány fontossági listáján. A külhoni zsebpártok is leszerepeltek, nekik is bűnhődniük kell.