Kamarai vizsgálat: semmit nem csinált rosszul a koronavírus-fertőzöttként is operáló szegedi rektor

Már elvégzik a halasztható műtéteket is, de az emberek még mindig tartanak a kórházaktól – fejtegette az emberi erőforrás miniszter.

Járványügyi szempontból ugyanott tartunk, mint márciusban. Szórványos megbetegedések előfordulhatnak, de már újra kezdődött a teljes körű egészségügyi ellátás, a halasztható beavatkozásokat is elvégzik – fejtegette Kásler Miklós a Miniszteri percek című miniinterjúban, amit saját Facebook-oldalán osztottak meg. A minisztert Samók Dávid, a Pesti Srácokon is publikáló újságíró kérdezte, beérkező civil kérdéseket is idézve. Kásler elmondta, még időbe telik, hogy az egészségügyi szolgáltató rendszer megtalálja régi ritmusát. Szerinte a lakosságban egyfajta tartózkodás alakult ki a kórházaktól a járvány idején, jócskán megcsappant az önkéntes jelentkezések száma a különféle ellátásokra – optimális esetben azonban két hónap múlva visszaállhat a régi rend.

A riporter nehezen elvéthető kérdésére – az orvosok tapasztalatai szerint járvány alatt a betegek is jobban figyelnek állapotukra, rendszeresen szedik gyógyszereiket, mi tehát a teendő később – Kásler Miklós azt fejtegette, hogy vészhelyzetben az emberek egészségtudatosabbak lesznek, és most is tartsák meg ezt a jó szokásukat. A miniszter továbbra is ajánlotta a higiénés előírások betartását, és hogy mindenki fertőtlenítse kezét, viseljen maszkot a tömegközlekedési járatokon.