Betört egy 49 éves éves nő otthonába, megerőszakolta, majd kifosztotta őt a tiszafüredi P. Dániel

A boszniai pedofilhálózat felgöngyölítését szeptember óta készítette elő a rendőrség.

A boszniai rendőrség elfogott hétfőn hét embert, akit gyermekpornográfiával gyanúsítanak – közölték a hatóságok. A rendőrségi közlemény szerint a 30-65 év közötti elfogottak 12 és 14 év közötti gyerekeket vettek rá a közösségi médián keresztül arra, hogy készítsenek magukról pucér fotókat, majd küldjék el nekik azokat. Később pornográf képeket és videókat is küldtek a gyerekeknek, hogy lássák, milyen pózokban kellene fényképezkedniük. A rendelkezésre álló adatok szerint több olyan üzenetet is találtak, amelyekben a gyanúsítottak találkozót beszéltek meg a gyerekekkel szexuális együttlét céljából. A bizalom elnyerése érdekében a gyanúsítottak pénzt, ruhát, lábbelit, édességet, kisállatot és más ajándékot ígértek a gyerekeknek, és meg is fenyegették őket arra az esetre, ha beszélnének az üzenetváltásról vagy a tervezett találkozóról. A rendőrség szeptember óta dolgozott a pedofilhálózat lefülelésén, a férfiakat hét különböző településen fogták el. A hatóságok mobiltelefonokat, számítógépeket, digitális tárolóeszközöket és más műszaki eszközöket is lefoglaltak, amelyeket a gyanú szerint a gyerekekkel való visszaélésre használhattak. Több helyen fegyvert és lőszert is találtak.