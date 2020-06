Szabó Bence elindul a vívóelnöki posztért

Újabb sportágban lesz választási lehetőség egy aktív politikus vagy egy sportági ikon között, miután a kétszeres olimpiai bajnok Szabó Bence kihívta a regnáló elnököt, Csampa Zsoltot.

A vívószövetség elnöki posztját 2012 óta tölti be Csampa Zsolt: a FIDESZ volt országgyűlési képviselőjének jövő hónap közepén jár le második négyéves ciklusa, ám július 18-án ezúttal egy ellenjelölttel is kell számolnia. Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok vívó kandidált az elnöki posztra.

A sportág belső köreiben régóta kering a hír, hogy elindul, most azonban hivatalosan is jelöltette magát. Mi motiválta, konkrétan mivel elégedetlen?

Egyáltalán nem elhamarkodott döntés, sokkal inkább évek óta érlelődő elhatározás előzte meg a kandidálásomat: több vívóklub támogatása mellett a politika szereplőivel egyeztetve jutottam erre az elhatározásra. Nagyjából háromnegyed éve fordult élesbe, tavaly szeptember óta folyamatosan utazok és egyeztetek a sportági szereplőkkel. A vírus nyilván megakasztotta munkát, de addigra 85 százalékban már végeztem a körutammal.

Milyen politikai szinten egyeztetett? És ez feltétlenül szükséges?

Államtitkári szinten. És mivel a szövetségek túlnyomó többsége közpénzek felhasználásával működik, ezért a politika szerepe megkerülhetetlen. Kritizálni könnyű lenne a mostani vívószövetséget, nem is ezt teszem, sokkal inkább arra fektetem a hangsúlyt, hogy mit csinálnék másképp. Sportszakmai téren sokkal hatékonyabban és eredményesebben lehetne vezetni a szervezetet. A Nemzetközi Vívó Szövetség szemlélete az elmúlt években teljesen átalakult, abszolút innovatív és előremutató politikát folytat. Ez azonban nem érinti meg a jelenlegi magyar szövetséget, a FIE évek óta semmilyen előremutató javaslatot nem kapott a magyar vezérkartól. Világszinten hiába vagyunk meghatározó szereplői a vívásnak, a nemzetközi vérkeringésben ennek ellenére is súlytalan a magyar sportdiplomácia. Jelenleg én vagyok a legmagasabb beosztásban lévő választott magyar sportdiplomata a Nemzetközi Vívó Szövetségben, tudniillik a végrehajtó bizottság tagja vagyok. De eközben semmilyen közöm nincs a magyar szövetséghez.

Tegyük fel, nyer, milyen akut üggyel kezdene?

Nem tudok ilyenről, tudtommal a szövetség gazdálkodása rendben van, nincs információm arról, hogy olyan helyzet állna elő, mint a teniszezőknél. De a meglévő források felhasználásáról másképp gondolkoznék. Például az edzőképzésre és műhelytámogatásokra jóval többet fordítanék.

A politika miként reagált? Hogy fogadta, hogy egy fideszes elnök ellen indul?

Szerintem az idő meghaladta azt a gondolkodást, amikor a sportágvezetői posztokat politikai hovatartozás alapján nyerték el az emberek. Ráadásul nekem nem esik nehezemre szimpatizálni a kormányzattal, vállaltan jobboldali az életfelfogásom. De ez teljesen mellékes, mert azt még azok is elismerik, akiktől nagyon távol áll a jelenlegi politikai kultúra, hogy az Orbán-kormány valóban stratégiai ágazatként kezeli a sportot. A kormányzat az állami támogatások mértékét az adott sportág eredményei alapján mérlegeli, nem pedig az alapján, hogy adott esetben épp ki vezeti azt a szövetséget. Például kajak-kenu vagy az úszás esetében is.

Egy hónapja sincs, hogy a jégkorong szövetségben azért ez nem teljesen így alakult…

Nem látok bele más sportágak belügyeibe, de ott a főszponzor a választás előtt kijelentette, a korábbi vezetést támogatja. És ez eldöntötte a szavazást. Lehetne persze extrém példát hozni, ami egy-egy esetben a pénzcsapok elzárását eredményezte, de én nem vagyok extrém példa: a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkáraként évekig együtt dolgoztam a kormányzattal, a Budapesti Olimpiai Pályázat ügyében is a kezdeményezés mellett álltam. Szabó Tünde sportállamtitkárral épp a napokban állapodtunk meg egy nemzetközi edzőképző akadémia alapításáról, amely természetesen a magyar vívást is segítené. A Testnevelési Egyetem Mocsai Lajossal az élen egyből a kezdeményezés mögé állt, a tudományos hátteret garantálná; a III. Kerületi TVE, amelyik az ország második legidősebb egyesülete és a nevében benne van a vívás is, a területet biztosítaná, a finanszírozásba pedig a magyar kormány mellett a Nemzetközi Vívó Szövetség elnöke, Alisher Usmanov is beszállna. A fő szempont a fenntarthatóság, márpedig egy high-tech edzőképző központ képes erre.

Nem tart attól, hogy ugyanúgy jár, mint a MOB elnöki pályázatakor? Már első körben kiesett, még a botrányba keveredett Borkai Zsolt is megelőzte.

Valóban, de azóta már tudom, hogy azok az emberek nem maguktól változtatták meg a véleményüket. Lehetett tudni, hogy Kósa Lajos támogatását élvezve kezdtem el a kandidálásomat, az utolsó pillanatban azonban történt egy váratlan fordulat. Most óvatosabb vagyok, több helyen egyeztettem az elképzelésemet és bízom benne, hogy a saját közegem másképp viszonyul az adott szóhoz.

Miért?

Nem kívülről jöttem, ebben a sportágban voltam kétszeres olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok. Akivel együtt dolgoztam, tudja, nem vagyok hazug ember, legfeljebb az igazságérzetem nagyobb az átlagosnál. Lehet, emiatt kandidálok a Vasas és nem az Újpest támogatásával.

Hogyhogy?

Felhívott László Dezső, az Újpest vívószakosztályának vezetője, és tájékoztatott, hogy Csampa elnök úr támogatását javasolják, az én indulásomat nem támogatják.

Erre?

Mondtam, ez fölösleges hívás volt, eddig is tisztában voltam azzal, hogy saját érdekét a sportág, a közösség érdeke elé helyezi, mivel abban reménykedik, hogy továbbra is fennállhat ez a számára kedvező, de amúgy nem egészséges támogatási rendszer. Mit mondhatnék? Szégyen. De mások szemében is az, sporttársak és szurkolók hívtak, hogy el sem hiszik, hogy az Újpest nem támogat. Pedig az Újpest versenyzőjeként soha nem igazoltam el ebből a klubból, a klubhűség példaképe lehetnék, nyertem két olimpiát, vb-t, Eb-t lila színekben: a kerület díszpolgára vagyok, nem mellékesen hat évig voltam az Újpest klubelnöke.

Szíven ütötte?

Felkészültem erre, a saját listámon az UTE szavazataival már eleve nem is számolok. De furcsa érzés volt hallgatni, ahogy forgatja a kést a szívemben. Én megkérdőjelezhetetlenül az Újpesthez kötődöm, annyit mondtam, számoljon el a lelkiismeretével. Abban, hogy László Dezső egyáltalán anno szakosztályvezető lehetett, Abay Pétert és engem is megkérdeztek, hogy támogatjuk-e a kinevezését? Támogattuk. Úgy látom, a tartozik és követel oldal elég furcsán elbillent a mérlegen. Erre mondta Faragó Tono barátom, ha hűséget és hálát akarsz, vegyél magadnak egy kutyát.