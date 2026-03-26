Ügyvédje szerint Szabó Bence meggyanúsításával kapcsolatban több okból sem áll meg a gyanú.
A delegáció megérkezéséig feltartóztatták őket, majd arra szólították fel az aktivistákat, hogy hagyják el a helyszínt.
A miniszter a debreceni színház átadó eseményére érkezett, de a MÁV helyzete került terítékre.
Jelentős nemzetközi pozíciót veszített a magyar vívás: a Csampa Zsolt vezette szövetség nem támogatta a kétszeres olimpiai bajnok Szabó Bence jelölését a végrehajtó bizottságba.
Akadt, aki két szavazólappal voksolt, ami az alapszabály első tételmondata szerint nem lehetséges, kiegészítésében már igen.
A fideszes politikus 93 szavazatot kapott, Szabó Bence pedig 51-et.
Szombaton eldől, hogy a fideszes politikus, Csampa Zsolt vezeti tovább a vívószövetséget vagy Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok kardozó.
Újabb sportágban lesz választási lehetőség egy aktív politikus vagy egy sportági ikon között, miután a kétszeres olimpiai bajnok Szabó Bence kihívta a regnáló elnököt, Csampa Zsoltot.
Szóváltással kezdődött, érvénytelen voksolással végződött a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) rendkívüli közgyűlése, ahol a napnál világosabban is kiderült: remek döntés volt a sporttörvény módosítása az év elején és a szervezet jogainak jelentős korlátozása. A MOB jelenlegi formájában képtelen ellátni azt a vezető szerepet, amelyet 2012-2016 között az állami sportirányítás neki szánt.
Május 2-án, kedden tartja tisztújító közgyűlését a Magyar Olimpiai Bizottság, amelynek elnöki posztjára a jelenleg regnáló Borkai Zsolt mellett a testület volt főtitkára, Szabó Bence és a világbajnok párbajtőrvívó, Kulcsár Krisztián pályázik.
Lapunk információja szerint tízmillió forint végkielégítést kap Szabó Bence, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) volt főtitkára, akinek munkaviszonyát kedden szüntette meg Borkai Zsolt, a MOB elnöke.
Gyulay Zsolt kétszeres olimpiai bajnok kajakos volt az egyetlen, aki nem értett egyet Szabó Bence főtitkár leváltásával a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kedd délelőtti elnökségi ülésén.
Bartha Csaba váltja a főtitkári poszton Szabó Bencét a Magyar Olimpiai Bizottságnál (MOB).
Nem elégszik meg a kormány a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) jogköreinek elvonásával, lapunk több forrásból úgy értesült, hogy a vezetőségben is változásokat vár el. Ennek első áldozata Szabó Bence, a MOB főtitkára, aki információink szerint ma tudja meg Borkai Zsolt MOB-elnöktől, hogy a továbbiakban nem tartanak igényt a munkájára.
Rendezvényt szervezett 50 nappal az olimpiát megelőzően a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tegnap délelőtt Budapesten. Az olimpikonok részvételével zajló eseményen elhangzott, hogy a magyar csapat a londoni játékokhoz közel azonos létszámban, felkészülten várja a világversenyt.
Egy év múlva kezdetit veszi a világ legjobban várt sporteseménye a 2016-os riói, XXXI. nyári olimpiai játékok. Magyarországon eddig 33 sportoló szerzett kvótát. Az ötkarikás játékokon való részvételben élen járnak úszóink (17). Hosszú Katinkáékon kívül atlétikában tíz versenyző teljesítette a kiküldetéshez szükséges szintet, sportlövészetben négyen, míg vitorlázásban ketten harcolták ki az ötkarikás részvételt, több magyar sikersportágban azonban még csak ezután kezdődik a kvalifikáció.
Ferenc pápa szombaton a Vatikánban audiencián fogadta az európai olimpiai bizottságok küldöttjeit, köztük Borkai Zsoltot, a MOB elnökét és Szabó Bence főtitkárt.