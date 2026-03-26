Vezetőváltás a MOB-ban

Nem elégszik meg a kormány a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) jogköreinek elvonásával, lapunk több forrásból úgy értesült, hogy a vezetőségben is változásokat vár el. Ennek első áldozata Szabó Bence, a MOB főtitkára, aki információink szerint ma tudja meg Borkai Zsolt MOB-elnöktől, hogy a továbbiakban nem tartanak igényt a munkájára.