Orbán Viktor személyes gazdaságpolitikai szaktanácsadója lett a volt MNB-alelnök

Az elmúlt hetek nyugalma után újra kamatot csökkentett a jegybank, a forint gyengüléssel reagált. Nyernek a cégek, vesztenek a külföldre készülők.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa mai ülésén a piaci várakozásokkal szemben újra kamatcsökkentésről döntött. Az alapkamat – a kereskedelmi bankok számára fenntartott – egyhetes betéti éves kamat így az eddigi 0,9 százalékról 0,75 százalékra csökkent. Vagyis a kamatcsökkentés 0,15 százalékpont volt. Már délelőtt lehet sejteni, hogy a jegybank készül valamira, ugyanis délután három órára online sajtótájékoztatót hívtak össze többek között Matolcsy György jegybankelnök részvételévvel. Az MNB egyébként most hozza nyilvánosságra a frissített idei és jövő évi inflációs és GDP-prognózisát. Ez utóbbira igencsak ráfér a felülvizsgálat, ugyanis az MNB még a koronavírus-járvány kitörése után is 2-3 százalékos növekedést jósolt 2020-ra magyar gazdaságra, amely rendkívül komolytalanná tette a jegybankot. A mostani kamatcsökkentést nem várta a piac – épp ezért a forint minimális gyengüléssel reagált. A forint amúgy is egész nap esésben volt – valamit azért sejtettek a kereskedők – a nap eleji 347,5 forintos szintről két óráig 349 forintig emelkedett az euró ára, a kamatcsökkentés bejelentése után viszont 350,8 forintig ugrott az árfolyam. Az koronavírus-válság miatt a környező országok jegybankjai sorra lazítottak monetáris politikájukon – a jegybank azt nem tehette, hisz a válság kitörése előtt is már rekord gyenge volt a forint. A mostani döntéssel az MNB követni igyekszik a jegybanki trendeket – igaz ennek az ára a forintgyengülés, amely egyébként soha nem zavarta a Matolcsy György vezette MNB-t. A kamatvágással meginduló forintgyengülés növeli az exportra termelő magyar cégek bevételeit – ugyanakkor a külföldi nyaralást fontolgatók újabb érvet kaptak arra, hogy meggondolják a külhoni nyaralást.