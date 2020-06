Világszerte több mint 9,2 millió a koronavírus-fertőzöttek száma, a gyógyultaké meghaladta a 4,6 milliót

Már 476 960 ember halt meg a járvány következtében.

Világszerte 9 240 398 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 476 960, a gyógyultaké pedig 4 614 071 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli összesítése szerint. Egy nappal korábban még 9 079 452 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 471 754, a gyógyultaké pedig 4 513 310 volt. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma és a számontartás kritériumai is különböznek. A fertőzés 188 országban és régióban van jelen. A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség azsújtja leginkább, ahol 2 346 950 a fertőzöttek száma, 121 228-an haltak meg, 647 548-an meggyógyultak. Az elmúlt hetekben a latin-amerikai térség vált a világjárvány gócpontjává, a fertőzések és halálesetek száma is jelentősen megugrott 1 145 906 fertőzöttről, 52 645 halálos áldozatról és 627 963 gyógyultról tudni.598 878-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 8349-re, a gyógyultaké 355 847-re.440 215 fertőzöttet, 14 011 halálos áldozatot és 248 190 gyógyultat jegyeztek fel. Aza fertőzöttek száma 307 682, 43 011-en haltak meg a betegségben, 1330-an gyógyultak ki belőle.260 810 fertőzöttet, 8404 halálos áldozatot és 148 437 gyógyultat tartanak számon.250 767 fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma 4505, a gyógyultaké 210 570.246 752 fertőzöttet, 28 325 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.a fertőzöttek száma 238 833, a halálos áldozatoké 34 675, és 184 585-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.209 970 fertőzöttet, 9863 halálesetet és 169 160 gyógyultat tartanak számon.197 804 fertőzöttről, 29 723 halálos áldozatról és 74 995 gyógyultról tudni.192 480 a fertőzöttek száma, 8914 a halottaké, 175 825-en meggyógyultak.191 410 fertőzöttet diagnosztizáltak, 23 377-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a gyógyultak száma 143 646.190 165 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 5001, a gyógyultaké 162 848.185 034 a regisztrált fertőzöttek száma, 3695 a halottaké és 73 471 a meggyógyultaké.164 144 fertőzöttet, 1346 halálesetet és 109 885 gyógyultat jelentettek az egészségügyi hatóságok.119 198 fertőzöttet, 1545 halottat és 47 635 gyógyultat regisztráltak.106 108 fertőzöttet, 2102 halottat és 55 045 gyógyultat regisztráltak.103 767 fertőzöttet, 8512 halálos áldozatot és 66 135 gyógyultat tartottak számon.(Hongkong és Makaó nélkül) 84 652 fertőzéses esetet tartottak nyilván szerda reggel, valamint 4640 halálos áldozatot és 79 555 felépültet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.