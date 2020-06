Egymilliárdos gázsielőleget osztott ki a kormány a művészek között

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának nincs tudomása olyan betegről, aki tartós egészségkárosodást szenvedett, vagy elhunyt az elmúlt három hónapban olyan okból, ami összefüggésbe hozható a koronavírus-járvány miatti átszervezésekkel.



A műtéti várólisták hossza nem nőtt, hanem csökkent a koronavírus-járvány ideje alatt - mondta Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár az InfoRádiónak . Kijelentette, hogy a május 4-én elindított négy lépcsős egészségügyi újraindulás negyedik fokát is elérte az ellátórendszer június 15-én, és most már korlátozás nélkül végezhetik tevékenységüket az intézmények. Igaz, az intézményeknek a járványügyi készültség miatt az ágyaik egy részét továbbra is a koronavírus-fertőzöttek ellátására kell fenntartaniuk , ha fertőzésgócot találnak. Az államtitkár szerint azonban rugalmas ágyhasználatot kértek a kórházaktól, vagyis ha a körülmények miatt a Covid-betegeknek fenntartott ágyra is fektetniük kell beteget, akkor megtehetik.

- Jelenleg is zajlik az el nem végzett tervezett, ám halasztható műtétek pontos számának felmérése. Becsléseink vannak. De azt tudjuk, hogy a várólistás műtétek száma kismértékben csökkent - mondta Horváth Ildikó.

Horváth Ildikó

Hozzátette, hogy készül az ellátórendszer arra is, hogy az olyan jellegű kivizsgálásokat, amelyek nagyobb műtéthez - például csípőműtéthez, csípőprotézis beültetéshez, szürkehályog-műtéthez - vezetnek, minél hamarabb elvégezzék, sőt, magukat az operációkat is. Megjegyezte, hogy ha szükséges, átmeneti várólistákat is nyitnak: erre azok a beavatkozások kerülnek fel, amelyek a korábbi várólistákon nem szerepeltek, de most szükségessé válnak. Cáfolta a Demokratikus Koalíció kijelentését a várólisták hosszának megugrásáról. Úgy fogalmazott, hogy június 17-én 23 ezer ember várt valamilyen műtétre, és 24 200 ember szerepelt rajtuk március elsején. Mint mondta, valóban voltak olyan beavatkozások, amelyeket nem végeztek el a betegek és az egészségügyi dolgozók biztonsága érdekében a veszélyhelyzet alatt, de megesett, hogy a beteg mondta le, mert maga is halaszthatónak érezte a műtétet.

- Az egészségügy újraindulásával ezeket a műtéteket jó tempóban igyekszik ledolgozni a rendszer - hangsúlyozta a politikus.