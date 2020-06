A főváros megtiltja a Lánchíd használatát a tűzijátékra

A szocialisták kongresszusa közös listát és miniszterelnökjelöltet szeretne, és a lehető legtöbb helyen előválasztást. Közben elstartolt a tisztújítás folyamata is: Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan párban indul.

Immár alkalmas az alapszabály arra, hogy az MSZP hatékonyan vehessen részt az ellenzéki együttműködés kialakításában – így foglalta össze azoknak a módosításoknak a lényegét Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes, amelyeket a szocialisták kongresszusának küldöttei megszavaztak (az igenek aránya 96 százalék volt, a nemeké 4 százalék). Így az MSZP azt kezdeményezi, hogy már nyáron kezdődjenek meg az egyeztetések arról, miként lehet előválasztásokat menedzselni akár 106 egyéni választókerületben; közös listát állítani, illetve megtalálni a legalkalmasabb közös miniszterelnök-jelöltet. És persze az együttműködési keretek kialakításán kívül szükség van egy közös vízióra is – a megállapodásokat és a programokat legkésőbb 2021 őszéig le kell zárni. Emlékeztetőül: a Népszava hétfői számában arról írt , hogy a többi ellenzéki párt arra vár, hogy az MSZP-ben is befejeződjön a tisztújítás, vagy legalább kiderüljön, hogy kivel érdemes egyeztetni a jövőről. Erre egyébként az alapszabály-módosítás részben választ is adott, ugyanis bevezette a társelnöki rendszert. Egyben felruházta számos hatáskörrel a többi ellenzéki beszélgető szocialista „tárgyalókat”, hogy azok tartalmi és személyi ügyekben egyaránt hatékonyan reagálhassanak különböző helyzetekre. A tárgyalók valószínűleg a társelnökök lesznek – és Tóth Bertalan, illetve Kunhalmi Ágnes (jelenleg választmányi elnök) be is jelentetett, hogy kéz a kézben indulnak a két vezető pozícióért. (Amelyikből egyiket kötelezően nőnek kell betöltenie). Az, hogy a jelenlegi elnök által kezdeményezett alapszabály-módosítást a küldöttek 96 százaléka támogatta, arra utal, hogy a páros sikerrel aspirál társelnöknek (illetve őket támogatja a választmányi elnöki posztért eséllyel induló Hiller István is). Persze hogy a tervekből mi válik valósággá, az a szeptember 19-ei tisztújító kongresszuson dől el.