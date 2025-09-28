A Fővárosi Közgyűlés döntése után már el is kezdődött a színház és közösségi tér kialakítása. A Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltása miatt otthontalanná vált egyesület januárra tervezi a költözést.
A fővárosi önkormányzat intézményeinek és cégeinek elektromos áramszámlája akár a tízszerese is lehet az ideinek. Erre a teljes adóbevétel se lenne elég. A víziközmű-javaslat vita nélkül átment.
A miniszterelnök fiának szexuális hovatartozása, a gyerekjátékok közötti turkálás és egy Moszkva melletti erdő is szóba került a Fővárosi Közgyűlés mai ülésének első órájában.
Ha tippet adhatnék a következő kormánynak, akkor azt javasolnám, hogy olvassza be a Budapest Fejlesztési Központot (BFK) a főpolgármesteri hivatalba. Praktikusan: szüntesse meg – jelentette ki Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes a jövő heti közgyűlésről tartott mai beharangozóján.
Szombattól 30 kilométer/órára csökken a megengedett sebességhatár.
Megtörtént, amire korábban senki sem gondolt. A Szabad Tér Színház igazgatójának a ma várható kinevezése az első fővárosi koalíciós szakítópróbává válhat. Egyes értesülések szerint Benkő Nóra színésznő lehet a befutó, mások szerint marad Bán Teodóra eddigi igazgató.
Hangot és nagyobb mozgásteret adna Budapest lakóinak a főpolgármester. Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján elmondta, az alagutat kihagyva is felújíttatná a Lánchidat.
A kézilabda-Eb-re tervezett sportcsarnok legalábbis felépül. A főpolgármester és a miniszterelnök partnerként tárgyalt, de a BKV finanszírozásában nagyon nem értettek egyet.
A fogyatkozó hatáskörök és a kormányzati pénzelvonások miatt gúzsba kötve táncoláshoz hasonlít a Fővárosi Közgyűlés munkája. Sok múlik ugyanakkor azon is, hogy milyen mértékben játssza be az új testület a megmaradt mozgásterét.
Több elhunyt miniszterelnökről is szó esik majd a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésén, de talán a kábítószer-helyzet kezelésében is történhet előrelépés.
Közel 650 millió forintra emelné a Fővárosi Közgyűlés a patkányirtásra szánt keretet.
Óbudára is kerül a térfigyelőkből. A Jobbik Trianon-emlékévvé tenné 2020-at, a és további 20 ezer kisvállalkozót mentesítenének az iparűzési adótól – derült ki a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén.
Az utcák és a levegő szennyezettsége is téma volt a Fővárosi Közgyűlésén, ahol jóváhagyták az új budapesti rendőr-főkapitány kinevezését.
A beruházás tervezett értéke 1,5 milliárd forint, a szálló újranyitása pedig még mintegy 1 milliárdba kerülhet.
Tüntetéssel megfűszerezve zajlik a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése, ahol az árvízvédelem mellett tizenhárom névtelen budapesti közterület elnevezéséről is döntöttek már.
A központi közbeszerző szervezet koncepciójáról is tárgyalhat a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésén.