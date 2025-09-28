Megszavazta a Fővárosi Közgyűlés a budapesti védett területen lévő erdők tarvágásának tilalmáról szóló rendelettervezetet

A fővárosi önkormányzat intézményeinek és cégeinek elektromos áramszámlája akár a tízszerese is lehet az ideinek. Erre a teljes adóbevétel se lenne elég. A víziközmű-javaslat vita nélkül átment.