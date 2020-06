Pintér és Kásler sem árulja el, mire költik a járványalapból kapott százmilliárdokat

A ELKH még 22 milliárd forintos keretet kaphat, ezzel tartanák itthon és munkában a hazai kutatókat

A jövő évtől, beépülő jelleggel, 22 milliárd forint többletforrás állhat rendelkezésre az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) kutatóintézet-hálózatának működésére, illetve fejlesztésére. Ennek jelentős része bérfejlesztésre fordítható - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Maróth Miklós, az ELKH elnöke sajtótájékoztatón szerdán, Budapesten. Az MTI beszámolója szerint Palkovics elmondta, már a kormány elé terjesztette a javaslatot, ami óriási pluszt jelent a hálózat eddigi éves 17,5 milliárdos támogatása mellett. A miniszter szerint a hazai kutatást és fejlesztést az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat teljesítményének fokozásával lehet elérni, amihez a többlet finanszírozáson át vezet az út. Ha lehet, ennél is egyértelműbben fogalmazott Maróth Miklós, aki hangsúlyozta: a hazai kutatók jelenlegi illetménye egyelőre elmarad a külföldi fizetésektől. Ennek az a következménye, hogy több intézetbe nem jelentkeztek fiatal kutatók. Vagyis, a hálózat csak úgy lesz működőképes, ha a fizetéseket is rendezik.

Maróth hozzátette, a pénzügyi támogatás mellett a működési elveken is változtatnának, a fiatal kutatóknak egy életpályamodellt szeretnének bevezetni, vonzóvá téve a kutatói pályát. többlettámogatással kapcsolatban pedig elmondta, már az idei év második felében 11 milliárd forintot kapnak az időarányos költségvetési támogatáson felül az intézetek - jövőre pedig a 17,5 milliárd forinthoz érkezik a 22 milliárdos plusz keret.