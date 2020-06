Négy fővárosi kerületben is drágul a parkolás

Mindenképp lesz hajléktalanszálló a Városházán, több pénzt utalnak a Pesti úti idősek otthonának.

Drágul a parkolás augusztus elsejétől Zuglóban, a Hegyvidéken, valamint a II. és XIII. kerületben is – a Fővárosi Közgyűlés az érintett önkormányzatok kérésére döntött így szerdán. A módosítás része, hogy a a II. kerületben mindenhol ugyanazt - a 2-es - díjtételt alkalmazzák majd, és újabb területeken vezetik be a parkolásidíj-fizetést; új fizetős zónákat alakítanak ki a XIII. kerületben is. A közgyűlés egyúttal elkérte a főpolgármestert, hogy a www.budapest.hu oldalon tegye közzé a parkolási együttműködési megállapodásokat, valamint a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti tételes elszámolást öt évre visszamenőleg – írja az MTI.

Hiába tiltja a kormányhivatal, megépül a Városháza Szálló

Az átépítést amúgy nem engedélyezi a fővárosi kormányhivatal, arra hivatkozva, hogy a Városháza műemléki épület, környékét sok turista is látogatja - de Karácsony Gergely ragaszkodik a tervhez. A vita során szó esett más kerületekben is tervezett hajléktalanszállókról; a kormánypárti polgármesterek az egyeztetés hiányát, valamint a helyszínek választását sérelmezték, míg az ellenzékiek a szolidaritás fontosságát hangsúlyozták, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes pedig arra hivatkozott, hogy fel kell készülni az őszi járványhelyzetre. A képviselők döntöttek arról is, hogy a koronavírus-járvány alatti kiadások növekedése miatt az Alacskai úti és a Pesti úti idősotthon támogatását összesen 82 millió forinttal megnövelik. A közgyűlés döntött az úgynevezett Városháza Szálló létrehozásáról; a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) telephelyeként működő hajléktalanszállót a főpolgármesteri előterjesztés szerint "a járványhelyzetre reagálva, a zsúfoltság csökkentése érdekében" hoznák létre 30 férőhellyel. A közgyűlés ezért hozott döntést a BMSZKI alapító okiratának módosításáról; a javaslatot 17 képviselő támogatta, 5 ellenezte.A vita során szó esett más kerületekben is tervezett hajléktalanszállókról; a kormánypárti polgármesterek az egyeztetés hiányát, valamint a helyszínek választását sérelmezték, míg az ellenzékiek a szolidaritás fontosságát hangsúlyozták, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes pedig arra hivatkozott, hogy fel kell készülni az őszi járványhelyzetre.

Átnézik a közpénznyelő beruházásokat

A témáról bővebben itt írtunk. Négypárti - MSZP, DK, Párbeszéd és Momentum - javaslatra döntöttek egy olyan vizsgálóbizottság felállításáról, amely az elmúlt évek jelentős közpénzt igénylő beruházásaival kapcsolatos esetleges visszásságokat tisztázhatja.

Elfogadtak két kormánypárti előterjesztést is

Az ülés végén két kormánypárti képviselő előterjesztését fogadták el a városvezetés álláspontját képviselő módosításokat követően. Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) javaslatában azt kezdeményezte, hogy az éves Budapest-bérletek 2021. március 31-ig legyenek érvényesek, Horváth Csaba (MSZP) indítványára ezt úgy változtatták meg, hogy a hosszabbítás abban az esetben történjen meg, ha a kormány kompenzálja a BKK járvány miatti bevételkiesését. Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP), Csepel polgármestere a városrészben tervezett útfelújításokhoz kérte a közgyűlés támogatását, a testület többsége azonban - ugyancsak Horváth Csaba javaslatára - ezt ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a kormány az önkormányzatok rendelkezésére bocsátja az üzemanyagok jövedéki adója egy részét az útfelújítási munkálatokhoz.