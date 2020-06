Ferenc pápa apostoli kormányzót nevezett ki a pedofília eltussolásával gyanúsított lengyel püspök helyébe

A botrányt a Sekielski testvérek második dokumentumfilmje robbantotta ki.

Ferenc pápa helyettes apostoli kormányzót nevezett ki a nyugat-lengyelországi, Kalisz központú egyházmegye élére, a helyettesítés összefügg a helyi püspök ellen felmerült gyanúval, hogy gyermekekkel szemben elkövetett visszaéléseket tussolt el - közölte csütörtökön a Szentszék varsói képviselete. A kaliszi egyházmegye püspökét, Edward Janiakot a Tomasz és Marek Sekielski által készített, májusban bemutatott dokumentumfilmben vádolták pedofil esetek eltussolásával. A filmre a lengyel prímás - egyben a lengyel püspöki konferencia gyermekvédelmi megbízottja - Wojciech Polak reagált, kezdeményezve a megyés püspöknek tulajdonított mulasztások vizsgálatát a varsói apostoli nunciatúránál. Június elején a vatikáni püspöki kongregáció a „Vos estis lux mundi” kezdetű, a pedofil cselekmények bejelentéséről szóló pápai rendelkezés alapján a kaliszi egyházmegyével szomszédos, poznani székhelyű főegyházmegye érsekét bízta meg a püspök ügyének előzetes vizsgálatával. A varsói nunciatúra csütörtöki közleménye szerint a kaliszi püspök feladatait átmenetileg Grzegorz Rys, a közép-lengyelországi, lódzi székhelyű főegyházmegye érseke veszi át, a sede plena (helyettes) apostoli kormányzó minőségében. A Sekielski testvérek előző , néhány pap visszaélésének áldozatait megszólaltató, tavaly bemutatott dokumentumfilmje után Mateusz Morawiecki kormányfő egy, a különféle társadalmi közegekben előforduló pedofília eseteit vizsgáló különbizottság megalakítását jelentette be . A testületbe többek között az államfő és a kormányfő már kinevezte saját képviselőit, a parlament alsó- és felsőháza a közeljövőben választja meg az őket képviselő tagokat. A bizottságot a tavaly nyáron elfogadott, a pedofília büntetését szigorító törvénymódosítás értelmében hozzák létre. A jogszabály szerint a pedofil bűntettekért csakis letöltendő szabadságvesztés szabható ki, az ilyen bűncselekmény nem évül el, és a jövőben 5-től 30 évig terjedő, rendkívüli esetekben akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is sújtható. A pedofil tettekért jogerősen elítéltek listájára, amelyet egy 2016-os törvény alapján tettek elérhetővé, felkerül az elkövető foglalkozására vonatkozó bejegyzés is.