Újabb forintmilliárdokat öntenek a városligeti Magyar Zene Házába

Kásler Miklós szerint az lényegesen pontosabb az eddig ismert teszteknél.

Elkészült az első hazai fejlesztésű Covid-teszt prototípusa, amely lényegesen pontosabb az eddig ismert gyorsteszteknél - jelentette be az emberi erőforrások minisztere csütörtökön Budapesten. Kásler Miklós közölte, ez a fejlesztési eredmény azt is jelenti, hogy

olyan módszer áll rendelkezésre, amely alapja lehet a szintén hazai oltóanyag kifejlesztésének.

A miniszter felidézte, hogy többirányú kutatás indult el a kormány támogatásával, amelynek célja, hogy Magyarország minél előbb önellátó legyen az új koronavírus ellen kifejlesztett vakcina gyártásában. Ennek első lépéseként kötött együttműködési megállapodást a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és a Debreceni Egyetem egy nemzeti oltóanyaggyár létrehozására - emlékeztetett. Mint mondta, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésben, így a hatásos oltóanyag-fejlesztésben, valamint a betegség eredményes kezelésében alapvető fontosságú, hogy megismerhető legyen a vírusfertőzésen átesett magyar betegek immunológiai válasza, mérni lehessen a szervezetben a fertőzésre adott ellenanyag mennyiségét és "dinamikáját". Kásler Miklós jelezte, a teszt kifejlesztésében résztvevők a kutatásaikat saját költségvetésből fedezték, azonban a magyar államnak a kötelezettsége, hogy ezeket a kutatásokat a továbbiakban felkarolja és messzemenően támogassa. Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, a koronavírus sikeres izolálása és szaporítsa után elkezdődött annak genetikai vizsgálata, beazonosítva azokat a vírustörzseket, amelyek a hazai megbetegedéseket okozták. Jelentős lépésnek nevezte a teszt kifejlesztését és azt mondta, a teszt által mutatott pontos ellenanyagszint meghatározása fontos, mert ez lényeges vizsgálati anyag lesz a vakcinára adott immunválasznál is. A teszt kifejlesztésében az NNK, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, valamint a CMC Déli Klinika szakemberei vettek részt. Bogos Krisztina, a Korányi intézet orvosigazgatója elmondta, az intézet jelentős szerepet játszott a koronavírus-fertőzöttek ellátásban, és szívesen vettek részt egy, a magyar betegekre validált teszt kifejlesztésében. Mint mondta, a vírus kettős klinikai természetű, hiszen egyes betegeknél nem jelentkeztek tünetek, vagy azok enyhék voltak, míg mások súlyos állapotba kerültek, és így az immunválasz is különböző - magyarázta. Az oltóanyagfejlesztésben alapvető igény, hogy megismerjék a súlyos esetek immunológiai státuszát. Balázs Anna, a CMC Déli Klinika vezérigazgatója elmondta, a teszt alapanyagai a magyar piacról beszerezhetők és a tervezett gyártókapacitás is hazai körülmények között elérhető. A teszthez vénás vérvétel szükséges, az eredmény néhány órán belül megvan, a gyorsteszt gyártása heteken belül elkezdődhet - tette hozzá.