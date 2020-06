Megvan, mi lesz a Bálna új funkciója

Turisztikai kikötőhellyé alakítják, amely a szállodahajók utasait fogadja majd. A terv nem új, a közbeszerzést lassan ki lehet írni.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója csütörtökön a podcastjában beszélt arról, mik a terveik a Bálna épületével - vette észre a 444

- Ez lehet Budapest kapuja azok számára, akik hajóval érkeznek városunkba - hangzott el a beszélgetés felvezetőjében.

Guller Zoltán azt mondta, hogy

a Bálna olyan turisztikai kikötőhely lesz, amely úgy szolgálja ki az országba érkező szállodahajókat, mint egy repülőtér: itt lesz az érkezés és az indulás is a turisták számára.

A tervek szerint az épületben többek között állandó kiállítás, konferenciaterem is lesz, Magyarország ízeit bemutató gasztronómiai élménypontok, illetve egy éjjel-nappal nyitva tartó információs pont is. Elmondása szerint a tervek nagyon régóta formálódnak, és lassan már ki lehet írni a tervezésre szóló közbeszerzési pályázatot. Erről már a Fővárosi Önkormányzattal is egyeztettek. Úgy véli, meg tudnak állapodni abban, hogy a Bálna teljeskörűen megújuljon. Az üvegépületet évekig tartó kínlódás után 2013-ban adták át, de 11 ezer négyzetméternyi területet nem sikerült kiadni. Tavaly végül átkerült az államhoz a fővárostól. Guller beszélt arról is, hogy a kormány újra akarja szabályozni az Airbnb néven ismert, rövidtávú lakáskiadást a magánszemélyek körében. Ezért a turisztikai ügynökség megkezdte a lehetőségek vizsgálatát, a piac felmérését, egyeztet a hatóságokkal és a Fővárosi Önkormányzattal is.