Elfogadták a bulinegyedben a csendrendeletet

Egy domainnév utalhat a kapcsolódásra.

A korábban Habony Árpád cégét igazgató Keresztesi Péter napilap kiadására alapított kft.-t, és úgy tűnik, köze lehet az ingyenes napilaphoz, a Pesti Hírlaphoz - írja a hvg360.hu . Keresztesi Péter, aki legutóbb a kormányfői tanácsadó, Habony Árpád kiadóvállalatát, a Modern Media Groupot igazgatta, egészen addig, amíg az be nem olvadt a kormányközeli médiaholdingba, a KESMA-ba. Keresztesi korábban a kormányzati tanácsadó cég, a Századvég marketing- és kommunikációs igazgatója volt. A most létrehozott Schwartz Group Hungary Kft. a cégbejegyzés alapján elsősorban napilap kiadásával foglalkozik. Keresztesi e-mail-címe a globalpost.hu nevet tartalmazza. Ezt a domainnevet pedig az a londoni Global Post Ltd. regisztrálta, amely Milkovics Pál médiavállalkozó érdekeltsége. Ő a Pesti Hírlap egyik tulajdonosa. A Pesti Hírlapnál két hónapja jelentették be, hogy a járvány miatt újabb befektetőt vontak be a lap kiadásába, méghozzá a Köves Slomó rabbihoz kötődő Brit Media Kft.-t.