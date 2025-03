Mindenkinek más a krokodil-élménye - Szenderák Bencével a Csendrendeletről

Nem csak a versírás, a létezés maga is nehézségekkel terhes – mindezt a versek befogadóival is érzékeltetni szeretné Szenderák Bence, akinek első kötete Csendrendelet címmel, chapbook formátumban jelent meg. A költővel a nem értés kudarcának pozitívumairól is beszélgettünk.