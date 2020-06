Beadják Paks 2 fő kérelmét

Koronavírusválság ide, költségvetéscsökkentés, több éves csúszás oda, a tavaly kijelölt új határidőre a jelek szerint tényleg beérkezhet a hatósághoz az új atomblokkok legfontosabb engedélyirata.

A Paks II. Atomerőmű Zrt. június 30-án nyújtja be az Országos Atomenergia Hivatalhoz (OAH) a tervezett egység létesítési engedélykérelmét - közölte a Tolna megyei közgyűlésen az MTI tudósítása szerint a két új atomerőműblokk tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. A dokumentáció mellékletekkel együtt 283 ezer oldal. A hatóság elbírálási ideje 15 hónap. Ha nem tárnak fel hiányosságot, a főépület létesítését 2021 szeptemberére engedélyezhetik. Az Európai Bizottság áprilisban hozzájárult ahhoz, hogy a földmunkákat már a főépület engedélyének megérkezése előtt, 2021 elején elkezdjék - emlékeztetett. Jelenleg négy felvonulási épület kivitelezése zajlik, de kaptak engedélyt irodaházra, étkezőre, konyhára és szerelőcsarnokokra is. Ezek szerint az új nukleáris blokkok legfontosabb engedélykérelmének tavaly óta ígért határideje már tartható. Az időpontot korábban tették 2018 közepére és végére is. Majd az OAH bejelentette, hogy a Paks II. Zrt. 2019-re nem jelzett beadási szándékot. A csúszás oka a legtöbb hozzáértő szerint az, hogy a rossz minőségű orosz tervek elakadtak a Paks II Zrt. előszűrőjén. Süli János ezt itt-ott félig-meddig elismerte, bár szerinte a magyar fél is változtatott az igényein. A kormánykommunikációs iránymutatásoknak megfelelően ugyanakkor a csúszás fő okaként az elhúzódó brüsszeli eljárást nevezte meg. Míg Orbán Viktornak és Vlagyimir Putyinnak az építésre vonatkozó, 2014-es megállapodása idején az első blokk átadását még 2023-ra ígérték, tavaly Süli János lapunknak már leginkább 2029-et valószínűsítette. Vagyis a - környezetvédők szerint anyagilag is kilátástalan, 3-4 ezermilliárdos - beruházásnak csak az előkészítése már vagy hat év csúszást mutat. A létesítési engedélykérelemben igazolni kell, hogy az erőmű felépíthető és biztonságosan üzemeltethető, a külső veszélyekkel szemben védett és a telephely jellemzőit teljes körűen figyelembe vették - közölte megkeresésünkre az OAH. Az eljárás az engedélyezést, a biztonsági övezet kijelölését és az előzetes nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terv jóváhagyását foglalja magába. A beadás után 3 hónapon belül fizikai védelmi engedélykérelmet is várnak. A talajszilárdítási, -kiemelési és vízkizárási munkálatok kérelme legkorábban a létesítési beadvány után három hónappal adható be. Ezek ügyintézése külön-külön 60 nap, ami 30-30 nappal meghosszabbítható meg - közölte az OAH. A létesítési engedély előtt indítandó talajmunkák veszélyeztetik a nukleáris biztonságot - véli (több, akár atomhívő szakértőhöz hasonlóan) írásbeli parlamenti kérdésében Szél Bernadett független képviselő. Süli János válaszában ezt elveti és kiáll úgy a gyorsítás, mint a teljes beruházás mellett.