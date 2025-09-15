Atomenergiával vagy anélkül?

Világszerte küzdenek a dilemmával, miként biztosítsák egy-egy ország energiaszükségletét. Az atomerőművek mellett és azok ellen is rengeteg érv szól, az 1986-os csernobili, majd a 2011-es fukusimai reaktorbaleset nyomán ismét kiújultak a viták a nukleáris energia használatáról. Németország 2022-ig valamennyi atomerőműve leállítását tervezi, a kőolajat teljes egészében importálni kényszerülő Japán viszont a fukusimai katasztrófa ellenére a nukleáris reaktorok egy részének újraindítását fontolgatja. Nagy-Britanniában áprilisban dőlhet el, húsz évnyi szünet után épül-e újabb atomerőmű.