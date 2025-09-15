Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt is közölte, hogy a Roszatom vezérigazgatójával a paksi bővítés felgyorsításában állapodtak meg, szerinte ugyanis most minden körülmény adott ehhez.
A magyar miniszterelnök ki akarja menteni ennek csapdájából.
Köztük van az a Magyarország is, amelynek már egyedüliként kellene szerződést kötnie alternatíváról.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint készpénznek lehet venni, hogy Magyarország semmiféle nukleáris szankcióba nem megy bele, amely a háborús agresszort sújtaná.
Kijevi látogatásán az Európai Bizottság elnöke az eddigieknél is több támogatást ígért az ukrán elnöknek. A büntetőintézkedések tizedik körének egyik fő lépése a kőolajtermékek árplafonja lesz.
Koronavírusválság ide, költségvetéscsökkentés, több éves csúszás oda, a tavaly kijelölt új határidőre a jelek szerint tényleg beérkezhet a hatósághoz az új atomblokkok legfontosabb engedélyirata.
Világszerte küzdenek a dilemmával, miként biztosítsák egy-egy ország energiaszükségletét. Az atomerőművek mellett és azok ellen is rengeteg érv szól, az 1986-os csernobili, majd a 2011-es fukusimai reaktorbaleset nyomán ismét kiújultak a viták a nukleáris energia használatáról. Németország 2022-ig valamennyi atomerőműve leállítását tervezi, a kőolajat teljes egészében importálni kényszerülő Japán viszont a fukusimai katasztrófa ellenére a nukleáris reaktorok egy részének újraindítását fontolgatja. Nagy-Britanniában áprilisban dőlhet el, húsz évnyi szünet után épül-e újabb atomerőmű.
Pénteken függeszthetik fel az iráni atomprogramról folyó tárgyalásokat, amelyen Teherán, illetve az 5-1-ek, azaz az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja és Németország képviselői vesznek részt. Ezzel együtt meghosszabbítják az atomprogramról szóló, tavaly novemberben kötött ideiglenes megállapodás hatályát is. Addig marad érvényben, amíg le nem zárják a megbeszéléseket. A FARSZ iráni hírügynökségnek nyilatkozó forrás azt közölte, a megbeszélések vége semmiképpen sem jelenti azt, hogy zsákutcába jutottak volna a tárgyalások.
Azonnali tájékoztatást kér az Együtt-PM a paksi atomerőmű bővítésének részleteiről - közölte Jávor Benedek független országgyűlési képviselő tegnap. Mint írta: Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár egyik elejtett megjegyzése alapján "a kormány előrehaladott tárgyalásokat folytat Oroszországgal a paksi atomerőmű bővítéséről". Eközben a parlament és a közvélemény továbbra sem tud semmit a beruházás részleteiről - tette hozzá a politikus.