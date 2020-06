Orbán most az egyenruhásoknak ígérte meg, hogy soha, de soha nem hagyja őket magukra

Tiszteket avatott a miniszterelnök a vár kebelében.

Magyarországon sosem fogják magukra hagyni az egyenruhásokat - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Rendészettudományi Karának tisztavatóján. Az emelkedettnek szánt beszéd azonban csak részben volt köszönőviszonyban a valósággal. (Például kérdés, mit lehet kezdeni a fenti alapállítással azok után, hogy Orbán Viktor 2011-ben deklarálta: senkit nem hagyunk az út szélén, majd a rezsim mégiscsak otthagyta a devizahitelesek zömét, a leszakadt térségekben élőket, illetve semmit nem tett a dolgozói szegénység terjedése ellen.)



Mindenesetre a kormányfő a budai Várban, a Kapisztrán téren tartott ünnepségen - ahol 102 hallgató tett tiszti esküt a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt - egy ellentétpárral nyitott: a szétzuhanó Nyugatot, és a rend Magyarországát állította szembe. Azt mondta, az egyenruhásokra váró jövő nem ígérkezik egyszerűnek, meglepő és felkavaró dolgok történnek ugyanis: jómódú országok egészségügyi rendszerei omlottak össze néhány nap alatt, gazdag országok indultak el a pénzügyi összeomlás irányába, példátlan erőszakhullám perzsel végig nagyvárosokon. A fegyveres szervezeteket megalázzák az utcán és a politikában is, a közrend őreit rasszistának minősítik, az egyenruhások iránti közmegbecsülést köztéri szobrokkal együtt döntik le, "az állam és a törvény kivonul az utcáról" - fogalmazott Orbán Viktor. Hangsúlyozta ugyanakkor: Magyarország nem ilyen ország, és nem is lesz ilyen. És "önök biztosak lehetnek abban, hogy mi sohasem fogjuk magukra hagyni az egyenruhásainkat", akiket megbecsülés, tisztelet illet, mert "vásárra viszik a bőrüket a mi biztonságunkért és az otthonaink békéjéért" - nyomatékosította a hallgatók előtt. Arról is biztosította a friss tiszteket, őket, hogy szolgálatuk minden percében érezni fogják: "Magyarország önök mögött áll".



Arra a miniszterelnök nem tért ki, hogy a rossz szolgálati körülmények és a szerény díjazás okán alig sikerül határvadászt toborozni a déli határra. Ahogy azt sem részletezte, hogy sok rendőr lendületesen szerel le, ugyanis az állam nem fizeti ki, azt sem, ami jár - miközben túlterheli az egyenruhásait. És azt sem pertraktálta a kormányfő, hogy a rendőröknek tett anyagi ígértekből semmi sem teljesült, viszont a "mögöttük álló kormányzat" megnehezítette a kilépésüket. Orbán Viktor inkább a hazaszeretet tagadhatatlan fontosságáról beszélt. (Az ünnepségen a kormányfő mellett jelen volt Pintér Sándor belügy- és Benkő Tibor honvédelmi miniszter, továbbá a tábornoki kar.)