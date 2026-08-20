Szerinte a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál.
Képesek vagyunk az önvédelemre, ősi katonanemzet a mienk.
Noha a szakértők egybehangzó véleménye szerint igen kicsi az esélye, hogy globális összecsapásba torkollik az orosz invázió, de a jelek szerint ez a tárcavezetőt nem igazán zavarja.
A miniszterelnök némi migránsozása mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 109 hallgatója tette le a tiszti esküt szombat délelőtt a Budai Várban.
Tiszteket avatott a miniszterelnök a vár kebelében.
Még a határra is kimennek, hogy megvédjék a magyar családokat - mondta elégedetten a magyar rendőrről.
Két éven belül háromszáz tisztet avathatnak a honvédelmi tárcánál – legalábbis ennyi embernek vásároltak gyalogtiszti szablyát.
Katonai tiszteletadás mellett felvonták Magyarország nemzeti lobogóját, majd a honvédtisztjelöltek tették le esküjüket az augusztus 20-i állami ünnepen a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK!
Magyarország ma a rendet képviseli az egyre inkább rendetlenné váló Európában - ezt mondta a miniszterelnök vasárnap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Rendészettudományi Kara és Katasztrófavédelmi Intézete tisztavatási ünnepségén, a budai Várban.
Az idén 119 honvédtisztjelölt tette le katonai esküjét. Ennek részeként, folytatva a 2011-ben újraindított ludovikás hagyományt, fogadalmukat kardrántással, "a hazáért mindhalálig!" felkiáltással erősítették meg.