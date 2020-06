Baranyi Kriszta reméli, hogy nem lesz közpénzégető a Duna-parti atlétikai stadion, és lelkesen tapsol neki

Baranyi Krisztina prezentációt készített arról, hogy zöld park, pihenő- és szabadidőközpont, óvoda, szakrendelő is épül majd kormányzati forrásból.

A leírás szerint 2780 négyzetméteres homokos plázson napozópadok, teraszos homokpadok, tűzrakóhelyek, ülőkavicsok és füves területet is kialakítanak, és újra megnyithat majd az egykori Vituki strand, nagyobb medencével, gyermek tanmedencével, napozóréttel, büféterasszal. Sőt, épül egy 1600 négyzetméteres játszótér is, kicsiknek és nagyobbaknak külön bontva, mászóvárral és mászópiramissal, óriáscsúszdával, kötélpályával, WC-vel és büfével. A stadion épületében 90 gyerek befogadására alkalmas Az 1000 négyzetméteres óvodát alakítanak ki. Továbbá épül egy 112 méter hosszú, három és fél méter széles „ökorámpa” is a gyalogosoknak, bicajosoknak, kerekesszékeseknek és babakocsisoknak. Az aréna területén lesz fesztiválszínpad is koncerteknek, színházi és táncelőadásoknak, 750-1000 férőhelyes nézőtérrel. Mindezeken felül a polgármester szerint kormányzati forrásból építenek egy új, többszintes szakrendelőt, kikotorják a Ráckevei Duna szennyvíz-iszapját, ami után „akár fürödni is lehet majd a Kis-Dunában”. A Népszava még május közepén ismertette azt a kormányhatározatot, amely a NAK kivitelezésének megelőző munkálataira korábban elkülönített 5,7 milliárd forintos keretet további kétmilliárd forinttal növelik meg. A 444.hu később arról írt: a beruházásra eddig is milliárdokat költött az állam, a végső érték pedig valószínűleg 100 milliárd forint fölött lesz a 40 ezres befogadóképességűre tervezett építmény. Ezt követően adta hírül a G7.hu , hogy hárman maradtak versenyben a budapesti atlétikai stadion építéséért: „Két osztrák vállalat – a Strabag és a Swietelsky helyi leányai – mellett a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Záév Zrt. és a szintén kormányközeli Magyar Építő Zrt. kettőse adhat le ajánlatot.”