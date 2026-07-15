Armand Duplantis ugyan ezúttal nem javított világcsúcsot a Gyulai István Atlétikai Magyar Nagydíjon, de a szeptemberi budapesti Atlétikai Világdöntőre ismét rekordkísérletet ígért. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok rúdugró a Népszavának arról is beszélt: a zene, a golf és a feleségével töltött idő segíti abban, hogy hosszú évek után is megőrizze motivációját.
Két év kihagyás után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében avattak újabb futballstadiont. A 2010-es évek elején berobbantott építési őrület során a létesítmények költségei az előzetesen tervezetthez képest rendre elszállnak.
Végre bepillantást nyertünk, mi kerül 246 milliárdba az idei világbajnokságra készülő Nemzeti Atlétikai Központban.
A stadion építéséről 2020-ban még 150 milliárd forintos szerződést írtak alá, a jelenlegi keret pedig már a 260 milliárdot is meghaladja.
A több mint egy hónapja bejelentett áremelkedést most nyolcmilliárddal fejelték meg, ám az eredeti kormányhatározathoz képest már 34,5 milliárdnál is több közpénzt öntenek betonba.
A csepeli HÉV egy szakaszát is érinti a gigantikus költségvetésű beruházás.
Baranyi Krisztina prezentációt készített arról, hogy zöld park, pihenő- és szabadidőközpont, óvoda, szakrendelő is épül majd kormányzati forrásból.
Míg az önkormányzatoktól forrást vonnak el, a sportéletben most is cseng a kassza.