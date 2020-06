Hiba volt visszaengedni a szurkolókat Szerbiában, ismét robban a járvány

Drámaian megemelkedett a fertőzöttek száma, szombaton 227 új esetről számoltak be.

A Szerb Haladó Párt (SNS) ugyan magabiztosan nyerte meg a június 21-én megrendezett parlamenti választást, függetlenül attól, hogyan alakul július 1-jén a voksolás megismétlése több, mint kétszáz szavazókörben, a koronavírus-járvány elleni küzdelemben azonban egyre rosszabbul áll. Drámaian megemelkedett ugyanis a fertőzöttek száma Szerbia-szerte, szombaton 227 új esetről számoltak be. Mindez azt jelzi, súlyos hiba volt visszaengedni a szurkolókat a stadionokba, s 16 ezer ember előtt megrendezni a Partizan-Crvena zvezda fociderbit június 6-án. Először ugyanis a fiatalok betegedtek meg, ám a vírus egyre inkább kezd átterjedni az idősekre. A Covid-19 a politikai vezetés illetékeseit sem kíméli, amit az is magyarázhat, hogy az SNS-nél maszk nélkül, a szociális előírásokat meg nem tartva ünnepelték a választási győzelmet. Pozitív lett a koronavírus tesztje Aleksandar Vulin hadügyminiszternek, illetve a koszovói kancellárija igazgatójának, Marko Djuricnak. Tüdőgyulladással szállították kórházba Maja Gojkovicot, a leköszönő parlamenti elnököt, akiről később szintén kiderült, hogy koronavírusos lett. Ami különösen aggasztó lehet a szerb vezetők számára, hogy a járványnak hirtelenjében több gócpontja is lett. Hasonló helyzet kezd kialakulni az említett belgrádi derbi után, mint a február 19-én, 45 ezer néző előtt megtartott Atalanta-Valencia labdarúgó Bajnokok Ligája találkozót követően, hiszen akkor vált igazán ellenőrizhetetlenné a járvány terjedése. Aleksandar Vucic szerb elnök szombaton megállapodott abban Borut Pahor szlovén elnökkel, hogy a kialakult helyzet miatt elhalasztják a balkáni államok számára minden évben megrendezett Brdo-Brijuni csúcstalálkozót. Az eseményt ma tartották volna meg. Hírek szerint ma a szerb kormány kijárási szigorításokat jelent be. Ugyanakkor Predrag Kon járványügyi szakértő, a koronavírus elleni küzdelmet irányító válságstáb tagja azt közölte, lemond, ha megint karanténba kényszerítik a 65 év felettieket. Szerinte ugyanis épp ez a réteg a legfegyelmezettebb. Más balkáni országokban is nyugtalanító helyzet alakult ki a járványt illetően. Bosznia-Hercegovinában szombaton 172 újonnan regisztrált esetről számoltak be. Soha ennyi új fertőzést nem regisztráltak egy nap alatt a járvány kitörése óta. Szerbiához hasonlóan itt is több gócpont alakulhatott ki, az illetékesek emiatt is nézhetik aggódva a neumi történéseket: Bosznia egyedüli adriai kijáratát hétvégén valósággal megrohamozták az emberek, mivel Horvátország múlt hét óta kéthetes karanténra kötelezi az országból érkezetteket. Közben azonban Horvátországban is mind drámaibb a helyzet, kivált annak fényében, hogy vasárnap rendezik meg a parlamenti választást. Szombaton 85 új fertőzöttről számoltak be. Ettől függetlenül a politikai élet vezetői nem akarják elhalasztani a voksolást, bár a kampány – ahogy Andrej Plenkovic kormányfő fogalmazott – csökkentett üzemmódban folyik. Milan Bandic zágrábi polgármester szerint a hirtelen emelkedés oka, hogy túl hamar döntöttek a lazítás mellett. A hirtelen megnőtt magas fertőzéseket csak részben magyarázza, hogy a balkáni országok sokkal több tesztet képesek végezni, mint a járvány első két hónapjában.