Autoimmun betegség is okozhat szemszárazságot

A megnagyobbodott és merevvé vált szívizom miatt kardiomiopátia esetén gyengül a szív teljesítménye.

A szív pumpafunkciójának gyengüléséhez vezető szívbetegségek, a kardiomiopátia hátterében a szívizom károsodása áll, aminek több fajtája is létezik – mondta Müller Gábor , a KardioKözpont szakorvosa. A tágulásos (dilatatív) formájának hátterében állhat alkoholizmus, koszorúér-betegség, szívizomgyulladás, szívet károsító gyógyszerek szedése és genetikai faktorok is. A hipertrófiás kardiomiopátia esetén a szövetek megvastagodnak, sokszor ez a sportolói szívhalál oka is. Restriktív kardiomiopátiának a kamra tágulékonyságának károsodásával járó betegséget nevezik. Az arritmogén jobb kamrai kardiomiopátia végül szívfél-elégtelenséggel járó, ritka betegség. Az amyloidosis okozta kardiomiopátiában különleges szerkezetű fehérjeszerű anyag rakódik le a bal kamra falában, amelynek végső következménye akár a hirtelen szívmegállás is lehet. Néhány esetben, főleg gyerekeknél ismeretlen eredetű kardiomiopátiát diagnosztizálnak – sorolta a szakorvos.

Bármilyen típusról is van szó, a betegség jellemzője, hogy a szív egyre kevésbé lesz képes betölteni a funkcióját, sem a vért nem tudja megfelelően pumpálni, sem a normál ritmust nem tudja fenntartani. Ennek következmény lehet szívelégtelenség és szívritmuszavar is, valamint akár a szívbillentyű problémáknak is lehet ez a forrása.

Tünete lehet kimerültség, mellkasi fájdalom. Előfordulhat, hogy hosszú ideig egyáltalán nincs is jele a betegségnek, és az is gyakori, hogy csak a kezdeti stádium tünetmentes. Több rizikófaktor – cukor- vagy alkoholbetegség, családban lévő szívbetegség – megléte esetén érdemes rendszeres kardiológiai ellenőrzésre menni.

Fizikai terheléskor jelentkező nehézlégzés, légszomj, nyilvánvaló ok nélküli kimerültség, a végtagok, a has és nyaki vénák duzzanata, zavartság, hideg verítékezés, szabálytalan, túl gyors, lassú vagy erős, kimaradó szívverés, mozgás után tapasztalt mellkasi fájdalom esetén orvoshoz kell fordulni. A kezelés része az életmód orvoslása, szükség lehet gyógyszeres kezelésre és akár szívritmust szabályozó készülék beültetésre, ritkán szívátültetésre is.