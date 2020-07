Őrületbe kergethet az agykéregben keletkező „szoftverzavar”

A kínzó fájdalom enyhítéséhez házi és orvosi kezelésre is szükség lehet.

Akár a mozgást is akadályozhatja, ha görcsöl a derekunk. Ilyenkor az izmok akaratlan összehúzódása vagy feszülése, illetve az izompólya megbetegedései okozzák a szenvedést – mondta Arnold Dénes Arnold MSc, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, a neurálterápia - és a HKO / TCM szakorvosa.

Az alsó háti szakaszban jelentkező görcsnek oka lehet egy rosszul kivitelezett emelés, az izmok, inak, ínszalagok, porckorongok, fascia (izompólya) és csigolya eltérések, sérülések. Bizonyos mozgásformák is vezethetnek görcshöz, a fociban vagy a golfban előforduló hirtelen és ismételt elfordulások, a csavaró, rotáló mozgás túlzottan igénybe vehetik az izmokat. A hátizmok sérülékenységét növeli, ha a hasizom, amely segít megtámasztani a hátat, gyenge. A gyenge és merev izmok könnyebben megsérülnek, mint az erős és hajlékonyabbak. Komolyabb betegségek, például csigolyacsúszás, gerincferdülés, a porckorongok kopása és sérülése, ízületi gyulladás vagy csigolyarepedés is okozhatnak görcsös derékfájdalmat.

A diagnózishoz sokszor képalkotó diagnosztikára is szükség van, röntgen, ha törésre gyanakszik az orvos, illetve MRI vagy CT, amivel az izmok és a szövetek, a porckorongok állapotáról is képet kaphat – mondta a szakorvos.

Elsősegély és az ok kezelése

Ha a görcs baleset vagy rossz mozdulat következménye, érdemes lehet kipróbálni a hideg-meleg váltott borogatást. A hideg csökkenti a gyulladást, a meleg pedig javítja a véráramlást. A rövidtávú deréktáji fájdalomnál beválhatnak a recept nélküli nem-szteroid gyulladáscsökkentők és az izomlazítók, amelyek gyorsan segíthetnek. Tartós vagy visszatérő fájdalom esetén, ha diagnosztizált az ok, gyulladáscsökkentő injekciókkal lehet enyhíteni a kínzó fájdalmon.

Az „elsősegély” után azonban a cél, hogy a kiváltó okot kezeljük, erre ajánlható az orvosi akupunktúra és a neurálterápia is. Utóbbinak a helyi érzéstelenítés mellett úgynevezett idegrendszer áthangoló hatása is van, amely érinti a gerincvelői, illetve a központi idegrendszert is. Más kezelésekkel, például orvosi kollagén-injekciókúrával, lágylézer terápiával és funkcionális gyógytornával is kombinálható.

A görcsös derékfájdalom a sikeres terápia után is visszatérhet, de tudatos életmóddal megelőzhető. A szakorvos szerint a túlsúly csökkentésével, megfelelően kiképzett, alacsony sarkú cipő viselésével, helyes testtartással, rendszeres fizikai aktivitással, speciális gyógytornával, a túl sok ülés, fekvés kerülésével, sőt személyre szabott megfelelő táplálkozással és stresszkezeléssel sokat tehetünk a derék izmainak megerősítéséért, a helyes struktúrák megőrzéséért, a fájdalommentes életért.