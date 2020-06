Gyilkosság Kőbányán: beismerte tettét a gyanúsított

A rendőrség az őrizetbe vétele után azonnal kezdeményezte V. Róbert letartóztatását.

Beismerte bűnösségét a gyanúsítotti kihallgatása során az a 42 éves férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy vasárnap megölt egy 78 éves férfit Kőbányán – közölte a 24.hu megkeresésére a BRFK sajtóosztálya. Korábban mi is beszámoltunk arról : a BRFK ügyeletére vasárnap 13 óra 35 perckor érkezett bejelentés arról, hogy bántalmaztak egy idős férfit a Kőrösi Csoma Sándor utca egyik lakásában. A nyugdíjas olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentősök már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrök már a helyszínen elfogták a gyilkossággal gyanúsítható V. Róbertet. A 42 éves férfi beismerte a tettét a kihallgatása során, a rendőrség pedig az őrizetbe vétele után azonnal kezdeményezte is a letartóztatását. Erre várhatóan kedden sor is kerül – írja a portál.