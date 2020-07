Refluxot is okozhat a magas inzulinszint

A számtalan kellemetlen tünete mellett az inzulinrezisztencia a refluxos panaszok előfordulását is növeli.

A reflux többek között gyomorégést, gyomorfájdalmat, maró érzést, savas szájízt és gyakori böfögést is okozhat, ám előfordulhat, hogy nem emésztőszervi panaszokban mutatkozik meg, hanem például krónikus köhögést, rekedtséget, torok köszörülést, gombócérzést, orrmelléküreg-gyulladást okoz – mondta Koppány Viktória , a Budai Endokrinközpont IR és PCOS specialistája.

A gyomor bejáratánál található „szelep” az alsó nyelőcső záróizma, aminek funkciója, hogy az étel keresztülhaladása után összehúzódjon és bezáruljon. Amennyiben nem zár teljes mértékben vagy túl gyakran nyílik ki, a gyomorsav visszarámolhat a nyelőcsőbe, ami gyomorégést, a nyelőcsőben maró érzést okozhat.

Sokan megfigyelték, hogy a refluxos panaszok gyakran akkor jelentkeznek, amikor az inzulinszintjük magasabb a kelleténél. Ez, főleg ha már a vércukorértékek is magasak, a záróizom elernyedését okozza, így az nem zár tökéletesen, ezért a gyomorsav visszaáramolhat a nyelőcsőbe – mondta Koppány Viktória, hozzátéve, hogy az inzulinszint normalizálásával a refluxos panaszok is megszűnnek.

Az inzulinszint csökkentésének, az inzulinrezisztencia kezelésének első lépése az életmód terápiája. A dietetikus által személyre szabott étrend alapja a megfelelő mennyiségű gyors és lassú felszívódású szénhidrátok megfelelő napszaki elosztása. Fontos a rendszeres testmozgás is, ez csökkenti az inzulin- és glükózszintet, továbbá segíti a túlsúly leadását is. Bizonyos ideig szükség lehet gyógyszeres kezelésre is, de az értékek javulása után a tabletták elhagyhatók.