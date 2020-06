Kásler szeretné, de hát nem megy, úgyhogy a szociális dolgozók már tuti nem kapnak pluszpénzt

Megnyugtató „miniszteri percek” a Facebookon: folyamatosan napirenden van a bérek emelése, csak nem mindenkinek jut a jóból.

– Ugyanakkor viszont – ugyanúgy, ahogy az egészségügyben – a szociális ágazatban is folyamatosan napirenden van a bérek emelése, amelynek számos lépése már megtörtént az eddigiekben – fűzte hozzá a miniszter. Ahogy a Népszava megírta most csütörtökön, július 2-án a magyar egészségügy napja alkalmából a szociális dolgozók arra kérik az egészségügyi munkavállalókat, hogy – hozzájuk hasonlóan – ebédidőben ne ebédeljenek, ezzel az „éhségsztrájkkal” hívják fel közösen a figyelmet arra, hogy a szociális szférának is jár az egyszeri bruttó 500 ezer forintos bérkiegészítés. Ezzel az akcióval a szakszervezetek és az ellenzéki pártok is egyetértenek.