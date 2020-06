Már tervezik az ARC-ot

Katalin cambridge-i hercegné aktív részvételével nyílik virtuális kiállítás a National Portrait Galleryben, megrendítő emléket állítva a britek Covid-19 okozta félelmeinek, reményeinek, bátor hozzáállásuknak.

Hold Still címmel indított még májusban közös kezdeményezést a Trafalgar-tér oldalában található National Portrait Gallery és a galéria fővédnöke, Katalin, Cambridge hercegnéje. Az egykori Kate Middleton, a trón második számú várományosa, Vilmos herceg felesége és három gyermekének művészettörténeti képzettségű anyja ambiciózus projektet álmodott meg norfolki önelszigetelése közepette. A lehető legtágabban értelmezett ötlettel a koronavírus-járványt alaposan megszenvedett brit társadalom érzéseit igyekszik megmenteni az utókor számára fotók formájában, kifejezve az emberek hangulatát, reményeit, félelmeit. A cím tulajdonképpen szójáték és többféleképpen értelmezhető. Benne van, hogy a képek egy bizonyos pillanatot ragadnak meg, utal a britek március 23-a óta tartó karanténjára, nyugton maradására és arra is, hogyan húzta be a járvány a normális élet vészfékét. A június 18-án lezárult ingyenes pályázaton bárki részt vehetett kortól és tehetségtől függetlenül. Profi fényképezőgéppel és telefonok különböző mértékben szofisztikált kamerájával készült képek egyaránt helyet kaptak. A szervezők annyit kértek, hogy a fotók mindenképpen emberi arcokat ábrázoljanak és készítőik rövid írásos összefoglalóban vázolják a megörökített személyekkel kapcsolatos élményeket és érzelmeket. Ha aktívan viszonylag kevesen kapták lencsevégre a járvány szele által meglegyintett személyeket, a szinte állandó tévéközvetítések révén mindannyiunk lelki szemei előtt lebegnek az emlékezetből kitörölhetetlen képmások: holtfáradt egészségügyi dolgozók, unokáikat az ablakon keresztül puszilgató nagymamák, az intenzív osztályon töltött reménytelen napok után szinte váratlanul felgyógyult betegek távozását megtapsoló orvosok és nővérek. A legjobb száz képet a Galéria egyedülálló digitális kiállítása tárja rövidesen az érdeklődők elé, míg egy válogatott keresztmetszet az év második felében fizikai valóságában is látható lesz az Egyesült Királyság különböző részein. Ez nem érinti magát a National Portrait Galleryt, mely június 29-én bezárta kapuit, átfogó felújítás után 2023 tavaszától fogadva ismét látogatókat. A pályázat lezártával a Népszava londoni tudósítója virtuális, e-mail-váltásokkal megvalósult interjút készített a Portrait Gallery fotográfiai kurátorával. Magda Keaney elmondta, hogy három fő témát jelöltek ki: kedvesség, hősök és segítők, illetve az "új normalitás". A fotók igazán széles és felkavaró áttekintést adnak a járványra adott válaszokról, különböző új helyzetekről és körülményekről. Ezek közé tartoznak a magány és elszigeteltség, a megzavarodottság és gyász, a könnyítések kiváltotta, az új életet és újraegyesülést jelentő öröm, az elszigetelésben töltött születésnapok - és minden, ami mindeközé besorolható. Nagyon fontos szerepet játszott a család, mint ahogy, nem meglepetésre, a kulcsfontosságú munkások és az NHS egészségügyi szolgálat dolgozóinak minden csütörtök este 8 órás megünneplése is. Arra a kérdésre, tekinthetők- e majd a "győztes" száz fotó és a virtuális kiállított munkák a "lockdown", a lezártság képekkel illusztrált történetének, Magda Keaney azt válaszolta, hogy "valóban, az egyes beadványok tükrözik 2020 karantén-sztorijának közös élményét. Ám ha egyáltalán sztoriról lehet beszélni, annak rengeteg elágazása, több tízezer kis szála van". A kurátor meggyőződése, hogy az ezekben a sorsdöntő hetekben készült fotográfiák és a mögöttük húzódó történetek szövevénye megmarad az emberek emlékezetében". Ami pedig a fotókhoz fűzött rövid szövegeket illeti, a szakember "nagyon fontosnak" nevezte őket, hiszen attól lesznek igazán elevenek, hogy többet tudunk meg a képek készítőiről és azokról a körülményekről, melyekben a koronavírusos időkben találták magukat. A szövegek a képekhez hasonlóan sokoldalú élményekről tanúskodnak, egyesek szívszorítóak, mások viccesek, de valamennyi inspiráló. Keaney elmondása szerint a benyújtott fotók nem feltétlenül közvetítik mindig a híres brit "arcizma sem rezdül" mentalitást, sőt, "éppen az az érdekes bennük, hogy hányféle hozzáállást tükröztek a brit emberek a Covid-19-re adott válaszként. Éppen ellenkezőleg: a Hold Still kiállítás vezérfonala, hogy nem kell mindig fegyelmezettnek lenni. Ez nem mindig lehetséges, és nem is mindig hasznos. A pályamunkák sokkal inkább a jelenkori brit társadalom diverzitását ünneplik, mintsem leszűkítenék azt egy a múltba visszanéző mondásra. Ettől függetlenül sok felemelő pályázati fotó utal arra, sokunk milyen rugalmas, bátor és pragmatikus volt". A National Portrait Gallery által kiadott sajtóközlemény szerint a felvételeket nem fotográfiai színvonaluk vagy a fotós technikai képessége alapján bírálják el. Sokkal többet mond, hogy mennyire tud érzelmeket és tapasztalatokat közvetíteni. Ami az iniciatívát teljes mellszélességgel támogató Katalin alkalmasságát illeti, a gyermekeiről rendszeresen spontán, kedves, professzionálisan használható képeket nyilvánosságra hozó hercegnőt a Brit Fotográfusok Társasága három évvel ezelőtt tiszteletbeli örökös tagjává választotta.