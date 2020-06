Lemondott a belügyminiszter és a rendőrfőkapitány Szlovéniában egy kormánytag korrupciós ügye miatt

Megbosszulja magát az erőltetett nyitás, már a republikánusok is a maszkviselést tanácsolják. Egyedül Trump hősködik - kivéve, ha Putyinnal tárgyal.

Az East Lansingben lévő Harper’s söröző vendégei közül egy hét alatt 95-en kapták el a koronavírus fertőzést, további 12-en pedig tőlük. A Michigani Állami Egyetemmel szomszédos vendéglátóhelyet főleg diákok látogatják, valamennyi fertőzött 15 és 28 év közötti. A példa jól mutatja az erőltetett, idő előtti nyitás kockázatait, s megmagyarázza, hogy miért „zár vissza” egyre több állam és város. Arizona például 30 napra visszavonta a bárok és edzőtermek nyitvatartási engedélyét és Florida, Texas, továbbá több más állam is visszatáncolt a bárok megnyitásától. A floridai Jacksonville kötelezően előírta a maszkviselést, jóllehet Donald Trump direkt azért vitte ide a Republikánus Párt augusztus végi elnökjelölő konvencióját, hogy a résztvevőknek ne kelljen betartaniuk a járványügyi rendszabályokat. Arizona nagyvárosaiban a kórházak már 90 százalékos terheléssel működnek, az egész országban a legnépesebb Los Angeles megye egészségügyi kapacitásai ilyen trend mellett legfeljebb 3-4 hétig bírják. A fertőző betegségekkel foglalkozó szövetségi hatóság, a CDC igazgatóhelyettese rendkívül aggasztónak nevezte, hogy újra növekedésnek indult a fertőzések száma. Anne Schuchat szerint nagyon nehéz lesz megfékezni a járványt, amelynek esetleges nyári csillapodását vágy vezérelte feltételezésnek minősítette. A nyitást elsősorban a Fehér Ház erőltette, mert a kampánystratégák szerint a gazdaság talpra állása kulcsfontosságú lenne Trump újraválasztásához. A republikánus vezetésű államok egymással versenyezve próbáltak visszatérni a járvány előtti élethez, s egy ideig még a maszkviselés is politikai állásfoglalás kérdése volt. Ennek most vége, már egy sor konzervatív politikus, például Mike Pence alelnök és a szenátusi többség vezetője, Mitch McConnell is kiállt a maszkviselés mellett – egyedül Trump tart ki, szerinte az ajánlás nem kötelező. Az Egyesült Államokban eddig 2.64 millió igazolt Covid 19 fertőzést és 128 ezer halálesetet regisztráltak, s a számok még a november 3-i elnökválasztás előtt megduplázódhatnak. Az elnök gondjait növeli, hogy egyre több forrás támasztja alá az orosz katonai titkosszolgálat afganisztáni mesterkedéséről szóló híreket. A GRU által a NATO-katonák megöléséért felajánlott vérdíjnak köze lehetett egy februári, három amerikai tengerészgyalogos életét követelő pokolgépes merénylethez. Donald Trump napi hírszerzési összefoglalójában állítólag már másnap benne volt az orosz szálra utaló értesülés, ám a Fehér Ház szerint „az elnök nem kapott személyes tájékoztatást”. Igaz, Trump a hírek szerint nem olvassa el a kezébe adott jelentéseket, helyettük a rövid, a pozitívumokra koncentráló szóbeli tájékoztatást részesíti előnyben. Ugyancsak a Fehér Házból kiszivárgó hírekre alapozva írja a CNN honlapja, hogy Trump korábbi külpolitikai és nemzetbiztonsági tanácsadói, köztük H. R. McMaster és John Boltn nemzetbiztonsági tanácsadók, James Mattis védelmi miniszter, Rex Tillerson külügyminiszter és John Kelly stábfőnök elképedve tapasztalták, milyen felkészületlen az elnök a külföldi állam- és kormányfőkkel folytatott telefonbeszélgetésein. Putyin orosz elnökkel szolgai alázattal beszélt és arról győzködte, hogy milyen kiváló üzletember, Erdogan török államfő pedig egy időben hetente kétszer is hívta. Mint a Nixont megbuktató Watergate-botrány egyik hőse, Carl Berstein oknyomozó újságíró fogalmazott, Trump „szinte szadisztikus” hangot használt az USA legszorosabb szövetségeseit irányító nőkkel. Theresa May brit kormányfőt gyengének és gyávának nevezte, Angela Merkel német kancellárral szemben pedig a „buta” (stupid) szó használatát is megengedte magának.